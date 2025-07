Óriási fölényben játszott a Budafok, de csak egy pontot szerzett a bajnoki nyitányon

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Király Zsolt, Kulman Tamás)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Kálnoki-Kis (Hajdú R., 61.), Jagodics M., Horgosi (Stumpf, 76.), Kun B. – Varga B. (Herczeg B., 83.), Németh M. (Bukta, 76.), Posztobányi, Rehó – Kovács D. (Vasvári, 76.). Vezetőedző: Mészöly Géza

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés O., Poór, Kiss-Szemán (Márta L., 57.) – Kesztyűs M., Szolgai (Ignácz B., 81.) – Samson, Nyári P. (Bőle, a szünetben), Nagy R. (Czérna, 70.) – Ambach (Adamcsek, 57.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Hajdú R. (62.), ill. Ambach (9.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – A kapott gól után kezdeményezőbbé vált a csapat, és mi irányítottuk a játékot. Rosszul jött a szünet, úgy éreztem, egyre közelebb jártunk az egyenlítéshez. A cserék jól szálltak be, és külön öröm, hogy több saját nevelésű játékos is pályára léphetett. A kapott gól miatt a döntetlen reálisnak mondható, egyik csapat sem érdemelt volna vereséget.

Waltner Róbert: – Az biztos, hogy győzelmet nem érdemeltünk, talán a döntetlen reális eredmény. A csapatommal egyáltalán nem vagyok megelégedve. Nem is a játékkal volt a probléma, hanem mentális gondok voltak a játékosok többségénél. A szünetben legszívesebben ötöt is cseréltem volna. Néhány játékos azt hitte, hogy még a múlt évadbeli bajnokságban van, de ez már egy másik liga. A játékvezetővel nem szeretnék foglalkozni, de úgy érzem, hogy ma döntő hibákat követett el.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két és fél hónappal ezelőtt a Budafok éppen a Szentlőrinc elleni kétgólos győzelmével biztosította be tagságát a következő másodosztályú szezonra, melynek első fordulójában újra összecsapott a két csapat. A Szentlőrinc kezdőjében egyetlen olyan játékos sem volt, aki a nyáron érkezett a csapathoz. Bár átigazolási gyűjtőcikkünkben Szolgai Máté és Samson Ábris is az érkezők között szerepel, ők kölcsönben már az előző idényben is a baranyai csapatot erősítették. A Budafok kezdőjében már találkozhattunk új arcokkal. Mészöly Géza a kapuban bizalmat szavazott a Gyirmótról érkező Hársfalvi Andrásnak, a védelem közepén ott volt a Tatabányáról jövő Jagodics Márk, továbbá kezdőként pályára lépett Selyem Bálint (ETO Akadémia), Posztobányi Patrik (Puskás Akadémia) és Varga György Balázs (Újpest) is.

A találkozó előtt a fogadóirodák a Budafokot tartották a mérkőzés esélyesének, ennek ellenére a kilencedik percben a Szentlőrinc szerezte meg a vezetést. A hazaiak védője Kálnoki-Kis Dávid nagyot hibázott, röviden fejelte haza a labdát, amelyre Ambach Arnold lecsapott, és a kilépő Hársfalvi mellett a bal alsó sarokba gurított. A gól után szinte csak a Szentlőrinc térfelén járt a labda. Az egyenlítéshez a 32. percben jártak a legközelebb a hazaiak, Jagodics Márk a forduló gólját szerezhette volna meg, ollózása után azonban a labda a bal kapufán csattant.

A második félidőben is folytatódott a BMTE fölénye, de úgy tűnt, mintha a budafokiak be lennének oltva a gólszerzés ellen. A 61. percben Mészöly Géza pályára küldte az éppen Szentlőrincről igazolt Hajdú Rolandot, aki egy perccel később Varga beadása után négy méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Az egyenlítő gól után már egyik fél előtt sem adódott igazán nagy helyzet. A lefújás után mindkét edző úgy értékelt, hogy a látottak alapján igazságos eredmény született. 1–1