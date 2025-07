NB II: nyert a Kövesd, döntetlen Budafokon, kétgólos hátrányban a Vasas, kettővel megy a BVSC – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

19 órakor kezdődött:

BVSC-Zugló–FC Ajka 2–0 (Farkas B. 10., Csernik 44.) (Kihagyott 11-es: Farkas B. 73.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Vasas FC–Aqvital FC Csákvár 1–3 (Kapornai 45., ill. Magyar Zs. 14., 17., Hej 37. – öngól) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Szeged-Csanád GA–Kecskeméti TE 1–0 (Novák Cs. 52.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Soroksár SC–Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (Horváth K. 44., ill. Zsolnai R. 64.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Tiszakécskei LC 0–1 (Grünvald 48.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17.30-kor kezdődött:

Mezőkövesd Zsóry FC–Karcagi SC 2–0 (Szalai J. 5., 43.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BUDAFOKI MTE–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Király Zsolt, Kulman Tamás)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Kálnoki-Kis (Hajdú R., 61.), Jagodics M., Horgosi (Stumpf, 76.), Kun B. – Varga B. (Herczeg B., 83.), Németh M. (Bukta, 76.), Posztobányi, Rehó – Kovács D. (Vasvári, 76.). Vezetőedző: Mészöly Géza

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés O., Poór, Kiss-Szemán (Márta L., 57.) – Kesztyűs M., Szolgai (Ignácz B., 81.) – Samson, Nyári P. (Bőle, a szünetben), Nagy R. (Czérna, 70.) – Ambach (Adamcsek, 57.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Hajdú R. (62.), ill. Ambach (9.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – A bekapott gól után kezdeményezőbbé vált a csapat és mi irányítottuk a játékot. Rosszul jött nekünk a szünet, hiszen úgy éreztem, egyre közelebb jártunk az egyenlítéshez. A cserék jól szálltak be, és külön öröm, hogy több saját nevelésű játékos is pályára léphetett. A kapott gól miatt a döntetlen reálisnak mondható, egyik csapat sem érdemelt volna vereséget.

Waltner Róbert: – Az biztos, hogy győzelmet nem érdemeltünk, talán a döntetlen egy reális eredmény. A csapatommal egyáltalán nem vagyok megelégedve. Nem is a játékkal volt a probléma, hanem mentális gondok voltak a játékosok többségénél. A szünetben legszívesebben ötöt is cseréltem volna. Néhány játékos azt hitte, hogy még a tavalyi bajnokságban van, de ez már egy másik liga. A játékvezetővel nem szeretnék foglalkozni, de úgy érzem, hogy ma döntő hibákat vétett.



Július 28., hétfő

20.00: Videoton FC Fehérvár–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)