Vívás: „Szeretek az lenni, akire számíthatnak” – Csonka Dorottya

A mögöttünk hagyott idényben elsőéves juniorként vívott a Vasas 18 esztendős kardozója, Csonka Dorottya.

Kósa Miklós tanítványa a korosztály antalyai Európa-bajnokságán a kilencedik helyen zárt, a Vuhsziban rendezett vb-n pedig a 64 között esett ki. A sokra hivatott versenyző az előbbi eredményt elfogadhatónak tartja, utóbbival természetesen nem elégedett. Már csak azért sem, mert a korábbi években egészen kitűnő eredményeket ért el a nemzetközi viadalokon.

Ezek közül kiemelkedik a tavaly Rijádban kiérdemelt kadét-világbajnoki címe és a junior vb-, valamint Eb-aranya,

amelyeket még elsőéves kadétként szerzett Battai Sugár Katinka, Keszei Kíra és Spiesz Anna társaságában.

„Az első juniorévem nem indult rosszul, de aztán covidos lettem, majd az egész idényben rengeteget betegeskedtem – mondja. – Mentálisan és fizikálisan sem voltam megfelelő állapotban, a legtöbb versenyen a szívem vitt előre, de a testem nem bírta végig. A kiugró eredmény is elmaradt, világkupán kétszer voltam tizenhatban. Ezzel együtt sikerült kiharcolnom a juniorválogatottságot, és az Eb-n sikerélmény is ért. Például legyőztem azt az orosz Tretyakovát, aki ellen a tavalyi kadétvébén is nyertem, viszont a világkupákon eddig ő ment tovább, amikor találkoztunk. De aztán a kilencedik helynél nem tudtam jobb eredményt elérni, nagyon elfáradtam.

Sosem úgy megyek egy világversenyre, hogy csak nagyon örülök, mert ott lehetek, hanem teljesíteni is akarok.

Az állapotom miatt ezúttal tudtam, hogy nincs realitása egy igazán jó eredménynek és ez természetesen nagyon zavart. Ezzel együtt igyekeztem mindent megtenni.”

Csonka Dorottya és mestere, Kósa Miklós Fotó: Bizzi Team

A junior Eb-n a női kardcsapat a hetedik, a vb-n pedig a negyedik lett. Dorottya mellett Spiesz Anna, Kónya Csenge és Kovács Zsanett szerepelt a válogatottban. A tallinni U23-as Eb-n is a hetedik hely jutott a Dorottyával felálló mieinknek, ott Keszei Kíra, Kovács Zsanett és Bende Barbara vívott még. Az elmúlt években a korosztályos női kardozóink kitűnő eredményeket értek el és rendre dobogóra álltak a világversenyeiken, többször annak a legtetejére. Ehhez képest a legutóbbi évad teljesítménye visszaesésnek számít.

„A legnagyobb bajnak azt érzékeltem, hogy ha valakinek rosszabbul sikerült egy asszó, akkor a következő vívó azt nem tudta elengedni és csak a sajátjára koncentrálni. Túl nagy hatással volt egyikőnkre a másikunk teljesítménye, és azzal foglalkoztunk, hogy most mi lesz akkor, ha a következő sem sikerül. Pedig ilyenkor csak saját magunkra kell koncentrálni és pozitívan csinálni tovább. Csalódottak voltunk a csapatversenyek után, de nagyon tanulságos Eb-t és vébét éltünk át.

Talán most egy ilyen szereplés kellett ahhoz, hogy a következő években ismét szárnyaljunk.

Én továbbra is szeretnék a válogatottban vívni, és abban bízom, hogy edzeni, fejlődni is úgy tudok, ahogyan tervezem. Minden versenyen a maximumra törekszem, és ha elhivatottan, jól dolgozom, akkor annak meglesz az eredménye.”

Csonka Dorottya csapatban már junior Eb-t és vb-t is nyert Fotó: Bizzi Team

A legutóbbi juniorcsapatból Spiesz és Kovács is a felnőttek közé lép, így biztos, hogy félig kicserélődik a kvartett. Dorottya még két évig utánpótláskorú versenyzőnek számít és várhatóan egyre nagyobb feladat, vezérszerep hárul rá a nemzeti négyesben.

Szeretek az lenni, akire számíthatnak a többiek. Motivál és célom is, hogy vezéregyéniség legyek a juniorválogatottban.

A női kardutánpótlás továbbra is erős itthon, és nagyon jó ebbe a közegbe tartozni. Szeretnénk még szép sikereket elérni.”

(Kiemelt képünkön: Csonka Dorottya Fotó: Bizzi Team)