A Fenerbahce elnöke szerint Mourinho a világ legunalmasabb embere

Az elmúlt hetekben több török lap is arról pletykált, hogy a Fenerbahce elnöke többször is José Mourinhóval töltötte az éjszakáit Isztambulban. A hírek szerint ezeken a mulatozásokon az alkohol is rendszeresen előkerült.

Ali Koc a minap a sajtóban reagált a rosszindulatú pletykákra, melyeket teljesen alaptalannak nevezett: „Azt mondják, hogy Mourinhóval töltöttem az estéimet. Az az ember még alkoholt sem iszik! Ha nem a futballról van szó, akkor ő a világ legunalmasabb embere. Csak a fociról beszél. Nála mindig a futball a téma, semmi másról nem tud beszélni” – fogalmazott a klubelnök a madridi As szerint.

Az interjúban Koc sportszakmai kérdésekről is említést tett, s megígérte a szurkolóknak, hogy napokon belül két nagy igazolást is bejelent. A szurkolók Marco Asensio és Milan Skriniar szerződtetésében bíznak.

A Mourinho vezette Fenerbahce az előző idényben a török bajnokság második helyén végzett, 11 ponttal lemaradva a bajnok Galatasaray mögött. A legendás portugál tréner többször is balhéival hívta fel magára a figyelmet.