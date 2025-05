Az Ajkának a kihagyott tizenegyes is belefért, a Gyirmót esett ki a másodosztályból

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–FC AJKA 0–1 (0–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 1860 néző. Vezette: Káprály Mihály (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

GYIRMÓT: Rusák – Kovács D. (Miknyóczki, 68.), Hudák D., Csörgő V., Katona M. – Hudák M., Kiss N. – Horváth R. (Kicsun, 59.), Madarász M. (Adamcsek, 77.), Ugrai (Iván A., 59.) – Piscsur. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

AJKA: Szabados – Kovács N., Tar, Jagodics B., Garai Z. – Csizmadia, Kenderes – Doncsecz (Borsos F., 88.), Sejben, Babos B. (Major G., 58.) – Szarka Á. (Bobál G., 76.). Vezetőedző: Hannich Péter

Gólszerző: Kovács N. (90+5.)

Kiállítva: Katona M. (85.)

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – A hatalmas teher görcsössé tette a játékosokat. Tudtam, mit vállalok el, de ebből a végjátékból nagyon rosszul jött ki a csapat.

Gaál Bálint (asszisztensedző): – Sajnálom a gyirmóti csapatot, de a mérkőzés alapján a jobbik csapat maradt benn az NB II-ben.

Ugrai Roland (sárgában) és Kovács Nikolasz harca (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

ÖSSZEFOGLALÓ

Akárhogy nézzük, a rengeteg döntetlen sodorta mindkét csapatot abba a helyzetbe, hogy az utolsó fordulóban a kiesés elkerüléséért kellett játszaniuk. Az elveszített mérkőzések száma alapján mind az Ajka, mind a Gyirmót a mezőny közepéhez tartozna.

A gyirmótiak – még Tamási Zsolt irányítása alatt – jól kezdték a bajnokságot, a 9. forduló után még a tabella élén álltak. Azóta viszont csak kétszer tudtak győzni, februárban a Soroksár, májusban pedig a Tatabánya ellen. Az Ajka a 15. fordulóban 3–1-re megverte a gyirmótiakat, azóta háromszor tudott nyerni, legutóbb ez március végén Budafokon sikerült a zöld-fehéreknek. A bakonyiak számára a döntetlen is bennmaradást jelentett volna, de Hannich Péter együttese a győzelemre hajtott.

Horváth Rajmundék (balra) ezúttal nem tudtak felülkerekedni Garai Zétényéken (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

A meccs elején hol a hazaiak, hol a vendégek kerültek helyzetbe, a 23. percben aztán büntetőhöz jutott az Ajka. A Babossal szembeni szabálytalanság miatt megítélt tizenegyest Szarka Ákos lőtte el, Rusák Edvárdnak viszont sikerült megfognia a labdát. Az első félidő hajrájában Kovács Nikolasz lövései mellett Ugrai kísérletét lehetett feljegyezni, gól azonban nem esett.

Ugrai beadásaiban bízhattak a hazaiak, de ezúttal nem sikerült gólt szereznie a Gyirmótnak (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

A második félidő ajkai kapufával kezdődött, aztán a vendégek kapusának, Szabados Istvánnak is akadt védenivalója. A hazaiak egyre elkeseredettebben próbálkoztak gólt szerezni, de az ajkai védelem állta a sarat, a kontráik pedig egyre veszélyesebbnek bizonyultak, Csizmadia a 78. percben kétszer is gólt szerezhetett volna. Gyirmóti oldalról a csereként beálló Iván Alex a 80. percben került nagy helyzetbe, de Szabados védeni tudott. A 85. percben aztán megfogyatkozott a hazai együttes Katona Máté kiállítása miatt, ezt követően a gyirmótiak egyre kétségbeesettebben próbálkoztak emberhátrányban is, de ennek sok eredménye nem lett. A hétpercnyi hosszabbításban egy ajkai kontra eldöntött mindent: Kovács Nikolasz lőtte ki a jobb alsót.

A Gyirmót 2004-ben jutott fel az NB II-be, azóta kétszer járt az élvonalban is – legutóbb a 2021–2022-es idényben –, a következő idényben viszont az NB III mezőnyének lesz a tagja. Az Ajka marad a másodosztályban. 0–1

A fehérben játszó ajkaiak kiharcolták, hogy jövőre is a másodosztály tagjai lehessenek (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC Győr)

