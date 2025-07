Bódi Ádám a Tiszakécskéről: Olyan focit játszunk majd, amiért érdemes lesz meccsre járni

„Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz, követtem Lucast és Vargát a Tisza partjára” – mondta Bódi Ádám, aki úgy látja, korábbi jó teljesítményei hozzájárultak ahhoz, hogy a klub vezetése mindenképpen szerette volna megszerezni.

A rutinos játékos optimistán tekint a közelgő NB II-es idényre: „Úgy gondolom, jó, stabil csapatunk lehet, és kiesési gondjaink nem lesznek. A Tatabánya ellen még csak a lelátón figyeltem a srácokat, de már akkor látszott, hogy vannak biztató jelek. A Szeged ellen pedig belülről is megtapasztalhattam, mire lehetünk képesek.”

Bódi szerint kulcsfontosságú lesz, hogy olyan játékstílust alakítsanak ki, amely minden labdarúgó számára élvezetes, és építi a játékosokat: „Mi nem a folyamatos előre ívelgetésekre építünk, hanem játékos focit szeretnénk játszani, amit mindenki élvezhet a kapustól a csatárokig. Csak így fejlődhetünk egyénileg és csapatszinten is.”

A középpályás a körülményeket is dicsérte: szerinte a Tiszakécske sportlétesítményei még az élvonalban is megállnák a helyüket, így minden adva van a színvonalas munkához.

Remélem, hogy minél több szurkoló kijön majd a mérkőzéseinkre, mert a csapat játéka miatt érdemes lesz Tiszakécskére meccsre járni. Ez egy alakuló gárda, de látványos megoldásokkal fűszerezett futballt szeretnénk bemutatni

Az új igazolás számára nem ismeretlen néhány jelenlegi csapattárs, hiszen Debrecenből korábbról jól ismeri Takács Tamást is, akiről külön is szót ejtett: „Nekem nagyon nagy segítség volt a játéka. Kiváló felépítésű csatár, aki mindig jó ütemben érkezik a kapu elé.”

Bódi családja már be is költözött új otthonába, és a várost is gyorsan megszerette: „Nagyon szép hely, közel áll hozzám, hogy nem túl nagy település. Debrecen mellett is kisebb faluban lakom, így könnyű volt megszokni.”

A Tiszakécske szurkolói minden bizonnyal izgatottan várják, mit mutat majd a csapat az új szerzeményekkel megerősödve az NB II-ben.