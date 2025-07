Paks: újabb gólerős csatárral egyeztek meg, akit kölcsön is adhatnak – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Paksi FC megegyezett a Vasas FC II-től távozó, az NB III Délkeleti csoportjában 17 góllal a góllövőlista második helyén végző 20 éves támadó, Rideg Bálint szerződtetéséről, akit rögtön kölcsön is adhatnak az NB II-es Ajkának. Rideg a legutóbbi két idényben a Vasas NB III-as csapatában szerepelt, előtte pedig az Újpest játékosa volt, de harmadosztálynál magasabb szinten felnőttek között még nem szerepelt.

Rideg Bálintot a felkészülési időszak elején tesztelte a Paks, a Budaörs elleni 6–0-ra megnyert edzőmeccsen gólt is szerzett, és azóta információink szerint a szakmai stáb javasolta a szerződtetését. A szabadon igazolható játékos azonban a fejlődése és az állandó játéklehetőség érdekében kölcsönbe kerülhet Ajkára, a szerződtetését a kölcsönadással egy időben jelenthetik be a napokban.

Pakson bevett gyakorlat, hogy az átigazolási időszakokban már a hosszabb távú jövőre is gondol a vezetőség, ezért olyan fiatalabb játékosokat is szerződtetnek, akik először kölcsönben edződhetnek, és hosszú távon jelenthetnek erősítést Bognár György vezetőedző számára. Az ezen a nyáron az NB II-es Mezőkövesdről megszerzett, majd egy évre ugyanoda kölcsönadott, az előző idényben a másodosztályban tíz gólt szerző, 22 éves Szalai József is ezt az utat járhatja be.

Rideg pedig az NB II-es Ajkánál néhány napon belül a második erősítést jelentheti a támadósorban, múlt héten ugyanis a Kozármisleny házi gólkirályát, Kirchner Krisztiánt is szerződtette az előző idényben a bennmaradást az utolsó fordulóban kiharcoló klub.