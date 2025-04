Tíz emberrel fordított a Békéscsaba a Szeged ellen

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 3–1 (2–1)

Békéscsaba, 1335 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Ferencsik (Kovács G., 76.), Albert I. – Gyenti, Hursán (Márkus A., 87.), Tóth M (Szabó B., 76.)., Hodonicki (Harsányi I., a szünetben) – Kóródi, Czékus (Sármány, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi Z. (Pejovics, a szünetben), Horváth M., Tóth B. – Haris (Borvető, 62.), Palincsár (Papp Á., 62.), Mohos, Varga B. (Erdei C., 69.) – Novák Cs., Vogyicska Balázs (Sarr, 76.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

Gólszerző: Ferencsik (27.), Czékus (39.), Szabó B. (85.), ill. Novák Cs. (21.)

Kiállítva: Albert I. (32.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – A kiállítás sajnos átrajzolta a terveinket, de hamar sikerült egyenlíteni, majd a vezetést is megszereztük. A rögzített helyzetekre végig nagyon odafigyeltünk és megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy elhisszük végre, tudunk nyerni, és ugyanilyen harci szellemben játszunk majd a további mérkőzéseinken is.

Alekszandar Jovics: – Jól játszottunk az első félidőben, voltak is helyzeteink, a vezetést is megszereztük, az ellenfél egyik játékosa pedig piros lapot kapott. A Békéscsaba az első és a második lövéséből is gólt lőtt, majd a második félidőben is nagyon jól védekezett. Senki nem szereti a vereséget, de előfordul az ilyesmi, meg kell találnunk az okait.

ÖSSZEFOGLALÓ

Percekkel a mérkőzés előtt engedték be a stadionba a kicsivel több mint százfőnyi szegedi szurkolótábort, amelynek tagjai nagy hangerővel kezdték el buzdítani kedvenceiket.

Eseménytelenül telt az első húsz perc, ám a folytatásban nagyon felpörögtek az események. Novák Csanád szép fejes góljára hat perccel később érkezett a csabai válasz, az egyenlítő gól Ferencsik Bálint Donát vállalkozókedvét dicséri, aki távolról vette be a bizonytalankodó Veszelinov Dániel kapuját. Öt perc múlva megfogyatkozott a Békéscsaba. Az Albert Istvánnak felmutatott piros lap túl szigorúnak tűnt, hiszen ő előbb érte el a labdát, mint Mohos Barnabás, aki látványosan átesett a védő lábán. A lila-fehérek tíz emberrel is támadásban maradtak, és az ezúttal is nagyon aktív Czékus Ádám váratlan húzása gólt ért, amelyben benne volt a szegedi kapus is.

A második félidőben egyértelműen támadólag lépett fel a Szeged, de komolyabb ziccert nem tudott kidolgozni. Nem lehetett észrevenni, hogy a hazaiak emberhátrányban játszanak. Inkább a liláknak voltak nagyobb helyzeteik, akik a hajrában Szabó Bálint közeli góljával bebiztosították a győzelmüket, és ezzel rendkívül fontos három pontot tartottak otthon. 3–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a kiesésre álló, hat forduló óta nyeretlen Békéscsaba 1912 Előre az ötmeccses veretlensége után a legutóbb a Szentlőrinc ellen saját pályáján alulmaradó Szeged-Csanád GA ellen.

Az NB II-ben maradásért küzd a Békéscsaba, most a Szeged ellen