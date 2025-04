Révész Attila szerint játékosa kiállításához a játékvezető ténykedése is hozzájárult

A négy piros lapot hozó összecsapás 1–1-es döntetlennel ért véget, így nyolc siker után megszakadt az éllovas győzelmi sorozata. A szakember szerint gyenge találkozót játszottak

„Annak ismeretében, hogy a 26. perctől kezdve végig eggyel kevesebben voltunk a pályán, és az egyik riválisunk is hasonló eredményt ért el, mint mi, elfogadható, hogy a veretlenségi sorozatunk folytatódott. A győzelmi nem, nincs meg egyvégtében a kilencedik sikerünk, de ez a teher legalább lekerül a játékosokról. Csapatunkból a hirtelen jött meleg vagy a túlzott elbizakodottság miatt többen is gyengébben teljesítettek, talán úgy lehettek vele, lesznek majd helyzeteink, amelyekből meg tudjuk nyerni a mérkőzést. (...) A találkozó elején két súlyos fejsérülés történt, remélem, egyik játékosnak sincs komolyabb baja, mindkettőjüknek jobbulást kívánok. Ez az esemény is rányomta hangulatát a folytatásra. Volt itt minden, és nagyon gyenge színvonalú meccsen igazságos döntetlen született” – mondta Révész az összecsapást követően.

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

Április 20., vasárnap

Mezőkövesd Zsóry FC–Opus Tigáz Tatabánya 4–2

Gyirmót FC Győr–Kisvárda Master Good 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Ajka 1–1

Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC 0–0

Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 3–1

Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–1

Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE 1–2

Április 21., hétfő

16.00: BVSC-Zugló–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!