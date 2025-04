NB II: óriási Kisvárda-fordítás, sima Vasas-győzelem, megszakadt a Budafok vereségsorozata – élő eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

19 órakor kezdődött:

Opus Tigáz Tatabánya–Soroksár SC 0–0

A már véget ért mérkőzések:

HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka 1–0 (Kirchner 34. – 11-esből) – vége

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 1–3 (Borvető 58. – 11-esből, ill. Tóth-Gábor 22., 71., Kiss-Szemán 63.) – vége

Vasas FC–Aqvital FC Csákvár 3–0 (Dusinszki 16. – öngól, Szánthó 66., Tóth M. 77. – 11-esből) – vége

KISVÁRDA MASTER GOOD–BVSC-ZUGLÓ 3–2 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1014 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

KISVÁRDA: Popovics – Stefan (Molnár G., 38.), Matic, Chlumecky – Cipetic (Lippai T., 76.), Popoola (Szőr, 57.), Soltész I. (Puclin, a szünetben), Soltész D. – Matanovics – Mesanovic, Bíró B. (Gyurkó, a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Tóth K., 72.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Babós, Hidi P. – Kocsis B. (Szilágyi M., 72.), Mucsányi Miron (Májer, 79.), Pekár L. (Tóth Á., 79.) – Batai (Bacsa, 90+1.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Vinícius (0–1) a 29., Kocsis B. (0–2) a 33., Mesanovic (1–2) a 45+1., Matic (2–2) a 83., Molnár G. (3–2) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Tompán kezdtünk, erre ráérzett a BVSC, és amíg a korábbi meccseken, amikor kétgólos hátrányba kerültünk, éreztem, hogy fordítunk, addig most nem. A fordulatot az első félidő végi gól hozta meg, no meg a jól sikerült cseréink. Ismét kiderült, a rögzített játékhelyzeteknek kiemelt jelentősége van, ebben a bajnokságban a BVSC ellen mind az öt gólunkat így szereztük.

Csábi József: – Remekül felkészültünk a Kisvárdából, nem érdemtelenül jutottunk kétgólos vezetéshez, és nem éreztem azt, hogy a listavezető játékban fölénk tudna kerekedni. A különbséget a két csapat keretének mélysége jelentette, illetve a szögletek és szabadrúgások értékesítése. Nem lett volna szabad kétszer is a hajrában gólt kapnunk.

BUDAFOKI MTE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 3–1 (2–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 350 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Nagy Viktor)

BUDAFOK: Dúzs – Fekete M., Lorentz M., Kalmár O., Oláh B. – Sztojka, Németh M. (Kun B., 86.) – Szűcs P. (Rehó, 86.), Zuigeber (Merényi, 72.), Rétyi R. (Kovács D., 74.) – Vasvári Z. (Elek B., 86.). Vezetőedző: Mészöly Géza

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok (Farkas D., a szünetben), Varjas Z., Bora, Vajda S. (Hornyák Cs., 72.) – Posztobányi, Bertus (Zachán, 68.) – Szendrei Á., Lőrinczy (Vidnyánszky, 70.), Gresó – Szalai J. (Cibla, 68.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Vasvári Z. (11-esből, 1–0) a 23., Sztojka (2–0) a 35., Zuigeber (3–0) a 68., Vidnyánszky (3–1) a 75. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Sokat tett a csapat a győzelemért. Nagyon jó együttest sikerült legyőznünk.

Csertői Aurél: – A Budafok mindenben felülmúlt minket, teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Önmagunkhoz képest nagyon rosszul játszottunk. Össze kell kapni magunkat, hogy elkerüljük a kiesést.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–1 (0–0)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 600 néző. Vezette: Jakab Árpád (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Viczián, Ferencsik, Albert I. – Gyenti (Kovács G., 85.), Szabó B. (Hodonicki, 62.), Kóródi (Tóth M., 69.) – Sármány (Márkus A., 62.), Harsányi I. (Kohut, 69.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai N. (Bacsa, 59.), Szujó, Polgár K., Demeter M. – Kártik (Csatári, 72.), Varga J., Lucas (Ternován, 82.), Bódi Á. (Herjecki, 72.) – Pethő B. (M. Ramos, 59.), Katona I. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: M. Ramos (0–1) a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Nem kezdtünk rosszul, de a lehetőségeink sajnos kimaradtak. A második félidőben több helyzete volt a Kazincbarcikának, sajnálom, hogy mi nem tudtunk betalálni.

Erős Gábor: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Az első játékrészben rengeteg kapu elé juttatott labdával veszélyeztetett a hazai csapat, ami nehézségeket okozott, de a második félidei játékunk alapján megérdemelten szereztük meg a három pontot. Annyi hiányérzetem van, hogy a fordulás után rengeteg helyzetünk adódott, de csak egyet sikerült berúgni.

HÉTFŐ

20.00: Budapest Honvéd FC–Gyirmót FC Győr