A Vasas magabiztosan nyert a Csákvár ellen, de a második helyre ezúttal sem tudott fellépni

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

VASAS FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1383 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

VASAS: Kiss Á. – Girsik A., Pávkovics, Iyinbor, Doktorics – Hidi M. S. (Cseke B., a szünetben) – Barkóczi B. (Szánthó, a szünetben), Urblík J. (Berecz Zs., 72.), Rácz B., Tóth M. (Molnár Cs., 80.) – Németh B. (Pintér F., 72.). Vezetőedző: Pintér Attila

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A. (Baracskai, 87.), Major M. (Gazdag V., 70.) – Szabó B. (Szakály D., 58.), Dusinszki, Haragos (Menyhárt Zs., 87.) – Nagy Z. (Simon A., 87.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Dusinszki (16. – öngól), Szánthó (66.), Tóth M. (77. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – Nagyon jól futballoztunk, az első perctől az utolsóig maximálisan végrehajtották a fiúk az utasításokat mind támadásban, mind védekezésben. Nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelmünk, a Csákvár kapusa a gólokon kívül többször is bravúrral védett. Minden meccsen ezzel az alázattal és ezzel az akarattal kell futballozni, mint amit ma láthattunk – örülök, hogy ezt a közönség is értékelte! A már négy hete sérüléssel küzdő Radó András három napja a csapattal edz, s várjuk a visszatérését.

Tóth Balázs: – Egészen jól kezdtünk, elvettük a lehetőségét annak, hogy a Vasas meg tudja bontani a védelmünket, majd az öngól után sem engedtük a Vasas kombinatív játékát, de sajnos a támadásainkból hiányzott a kreativitás. A szünet után változtattunk, voltak nekünk is lehetőségeink, azonban a jól játszó Vasas az újabb helyzeteit gólokra váltotta. A fordulópontokból jól jöttek ki az angyalföldiek. Három dolognak örülök: annak, hogy nem lett csúnyább a vereség, annak, hogy Dusinszki Szabolcs hibája után jól játszott, illetve annak, hogy Baracskai Roland és Simon András hosszú sérülés után visszatértek a pályára.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hétfőn a Mezőkövesd otthonában szenvedett háromgólos vereséget a Vasas, így az angyalföldiek nem tudtak fellépni a tabella második helyére. A piros-kékek ma a szünetben értesülhettek arról, hogy ezt ezúttal sem fogják tudni megtenni, hiszen a Kazincbarcika 1–0-ra nyerni tudott Békéscsabán.

Lendületesen kezdték a találkozót a hazaiak, akik az első percektől kezdve kapujuk elé szorították a csákváriakat. A vezető találtra a 16. percig kellett várni, ekkor Urblík József bal oldalról elvégzett szöglete után Barkóczi Barnabás sarokkal küldte a kapu felé a labdát, amely végül az ötösön helyezkedő Dusinszki Szabolcs fejéről pattant a jobb alsó sarokba. A 38. percben Barkóczi növelhette volna a hazaiak előnyét, de 12 méteres lövését bravúrral védte Zelizi Patrik.

A második félidő elején közel került az egyenlítéshez a Csákvár. Az 50. percben Doktorics Áron rossz passza után Dusinszki 12 méterről, egyből kapura lőtt, Kiss Ágoston bravúrral védett. Az 55. percben a szünetben pályára lépő Szánthó hibázott ziccert, 12 méterről a kapusba lőtte a labdát. A 66. percben Tóth passza után Szánthó Regő megint teljesen tisztán lőhetett 12 méterről és ezúttal már nem is hibázott, a labda a bal alsó sarokban kötött ki. A találkozó a 77. percben dőlt el végleg. Farkas Aurél rántotta le a 16-oson belül Pávkovics Bencét, a megítélt 11-est Tóth Milán magabiztosan értékesítette. A Vasas magabiztos győzelmet aratott hazai pályán, a Csákvár ezúttal sem tudott maradandót alkotni egy élcsapat ellen. 3–0

PERCRŐL PERCRE