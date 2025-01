Kölcsönvette a Nyíregyháza támadóját a Honvéd – hivatalos

„Örültem, hogy kölcsönben a Honvédhoz tudtam szerződni, nagyon várom a közös munkát a srácokkal és az edzővel is. Azon leszek, hogy segítsek a csapatnak, keményen fogunk dolgozni a jó eredményekért, ehhez pedig szükség lesz pozitivitásra is. Mindenképpen gólokkal és gólpasszokkal szeretném segíteni a csapatot, nagyon fontos, hogy mindenki bízzon a felkészülési időszakban elvégzett munkában, önmagában már ez is önbizalmat adhat nekünk. Elsősorban a védelmünknek kell összeállnia, stabilnak lennie, ugyanakkor a támadások során is élesnek kell maradnunk, hogy három pontnak örülhessünk a meccsek végén. Nagyon bízom benne, hogy fordul a kocka és jól fogunk teljesíteni tavasszal. A Honvéd remek szurkolótáborral bír, alig várom, hogy pályára lépjek előttük a Bozsik Arénában” – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának a 28. születésnapját éppen hétfőn ünneplő játékos.

A csatár Dunaszerdahelyen született, majd több szlovák együttes, sorrendben a Somorja, a Slovan Bratislava és a Szenc utánpótláscsapataiban is megfordult, mielőtt a Slovan profi szerződést ajánlott neki 2016-ban. Egy év múlva a Szombathelyi Haladás szerződtette, majd egy szezonnal később ismét Szlovákiában futballozott, s tavaly tért vissza Magyarországra. A 2023–2024-es idényben a másodosztályú Kazincbarcikát erősítette, amelynek legeredményesebb játékosa volt 31 bajnokin szerzett nyolc góljával. Az őszi idényben már a Nyíregyháza játékosaként mutatkozhatott be a magyar első osztályban, tíz NB I-es meccsen lépett pályára, gólt nem szerzett.



A támadó mellett középhátvéd is csatlakozik a kispesti csapathoz – számolt be róla a fővárosi klub. Csonka Bonifác Felcsúton kezdett el futballozni, utánpótlás-játékosként négy korosztályban is válogatott lehetett (U16, U17, U18, U19), majd kijárva az akadémiai ranglétrát a Puskás Akadémia védőjeként debütált a felnőttek között. A 27 éves játékos ezt követően Csákváron, Győrben és Csíkszeredán, legutóbb pedig a Szombathelyi Haladásban futballozott.

„A Honvéd Magyarország egyik legnagyobb történelemmel rendelkező klubja, ez futballistaként olyan tény, amelyet nem lehet nem számításba venni. Mindemellett sérülésem után a klub sokat segített nekem a rehabilitációban és nagyon örültem, amikor láttak bennem lehetőséget. Ezt mindenképpen szeretném jó játékkal meghálálni és »valamit visszaadni«. A Haladás és a Honvéd szurkolói köztudottan jó viszonyt ápolnak egymással, Szombathelyen szerettek, remélem, Kispesten sem lesz ez másként, ugyanakkor tudom, hogy ezt ki kell érdemelni. Minél előbb pályára szeretnék lépni, pozitívan állok a kihívás elé” – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának a védő, aki legutóbb március 31-én játszott mérkőzést, amikor a Soroksár elleni találkozón elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, azóta pedig a felépülésén dolgozott.