Pintér Attila a Vasas győzelme után a futballfilozófiájáról mesélt

A Budafok trénere, Waltner Róbert nem volt elégedett a csapatával.

„Nem az eredmény miatt, mert ki lehet kapni a Vasas otthonában, tele vannak NB I-es játékossal, még a kispadon is olyanok ülnek. Nálunk pályára lépett öt fiatalszabályos ma is és megérezzük a sérültjeinket is. Én azért vagyok elégedetlen a csapatommal, mert kishitűen játszott és bátortalan volt. Oké, megszereztük a vezetést, de ettől függetlenül nem tetszett már az első félidőben sem a játékunk.”

Videónkban bővebben is beszél erről a kishitűségről, ami a csapatát jellemezte, mely során szóba kerül a ZTE 2001-es sikere a Manchester United ellen. Beszél arról is, hogy a második félidőben, egygólos hátrányban nem kaptak meg egy szabályosnak tűnő büntetőt, de azt is megtudjuk, szerinte hová futhat ki a bajnokságot remekül kezdő Szentlőrinc, mi lehet a realitás.

A Vasas vezetőedzője, Pintér Attila szerint csapata az egész mérkőzésen dominált.

„Az első félidőben sem emlékszem a Szentlőrincnek olyan lehetőségére, ami bajt okozhatott volna. Egyet hibáztunk, azt könyörtelenül kihasználták, kaptak egy tizenegyest, amit berúgtak, de ennek ellenére sem éreztem, hogy komoly problémánk lehet, hiszen három-négy komoly helyzetünk is volt, amikkel nem tudtunk élni. A második félidőt innen folytattuk, csak éppen a helyzeteink egy részét sikerült értékesíteni.”

Videónkban beszél csapata erőnléti állapotáról, korábbi állomáshelyeit, a Ferencvárost, a Sopront és a Győrt is példaként felhozva. Kitér a remek teljesítményt nyújtó Urblik Józsefre is, de bővebben mesél a futballfilozófiájáról is.

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

VASAS FC–SZENTLŐRINC 3–1 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1036 néző. Vezette: Antal Péter (Aradi József, Rózsa Dávid)

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor – Szánthó (Bukta, a szünetben), Kapornai (Hidi M., 72.), Cseke, Urblík J., Doktorics (Deutsch L., 85.) – Radó (Németh B., 90+1.), Pintér F. (Mamusits, a szünetben). Vezetőedző: Pintér Attila

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski (Szekszárdi T., 67.), Szekszárdi M., Dinnyés O., Stifter (Papp Cs., 80.) – Vingler, Medgyesi – Hajdú R. (Tarcson, 67.), Nagy R., Heles (Kiss-Szemán, 55.) – Tóth-Gábor (Ambach, 80.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Radó (49.), Cseke (77.), Németh B. (90+3.), ill. Tóth-Gábor (38. – 11-esből)