Női kézilabda NB I: Konkoly Csabáék tavaszig szeretnék kitolni a jó teljesítményt a Vasasnál

TOVÁBB SZILÁRDÍTANÁ a helyét a női kézilabda NB I-ben a Vasas. A 15 bajnoki címével sokáig rekordgyőztes (1972 és 1982 között sorozatban 11-szer aranyérmes), 12-szeres Magyar Kupa-első, BEK-győztes együttessel két évtized után fordul elő újra, hogy sorozatban a harmadik élvonalbeli idényét kezdheti el ősztől. A legutóbb a 12. helyen végző fővárosiak a közvetlen alsóházi riválisok ellen nagyon értékes pontokat gyűjtöttek, így tavaly után idén is megmenekültek a kieséstől az utolsó fordulókban. Az idény első része megint valamivel jobban sikerült a piros-kékeknek, akik januártól 16 játéknap alatt ugyanúgy hét pontot szereztek, mint ősszel az első tíz körben.

„Felemás érzésekkel zártuk az idényt, ahogyan tavaly is. Nagyon a végére hagytuk a bennmaradás biztossá tételét, ezen sokat tépelődtünk azóta, a csapat is, én is – mondta a Győrrel bajnok és kupagyőztes, BL-döntős Konkoly Csaba, aki két éve irányítja az együttest, tavaly év végén pedig 2028-ig szerződést hosszabbított. – A legfontosabb meccsen, három körrel a vége előtt a Békéscsaba elleni kiesési csatában viszont mentálisan és taktikailag is az egyik legjobb játékot nyújtottuk, éppen a legkiélezettebb helyzetben. Tudom, a Vasast mindig a BEK-győztes csapathoz mérik, igyekszünk is a hagyományt szem előtt tartva dolgozni hétről hétre, ezzel a mentalitással vágunk neki sorozatban a harmadik első osztályú idénynek is. Szeretnénk, ha stabilabban folytatnánk, az igazolásokkal is ezt igyekeztünk előkészíteni.”

Heten távoztak, hatan érkeztek. Eligazolt Boldizsár Bianka, Vámosi Panna, Farkas Johanna (a német Metzingenhez szerződő ifi és junior Európa-bajnok karmester vállműtéten esett át a napokban, és négy hónapra kidőlt), Zsigmond Panna, Balog Judit, Dubán Nikolett és Domokos Dalma. Konkoly Csaba meghosszabbított keze lehet a pályán ősztől a korábban a Mosonmagyaróvárban, az MTK-ban, a Ferencvárosban és Debrecenben is játszó, junior Eb-győztes, ifi világbajnoki második, felnőtt Eb-bronzérmes irányító Tóth Nikolett, míg a magyar állampolgársággal is rendelkező, 36 éves orosz jobbátlövő, Kekezovics Anna (leánykori nevén Punyko) az NB I-től búcsúzó MTK-tól érkezik. Rajtuk kívül új szerzemény a két kapus, Tóth Nikolett (Esztergom) és Vártok Ramóna (Budaörs), a 2018 után visszatérő, angyalföldi nevelésű jobbszélső, Arany Rebeka (Dunaújváros) és a kozármislenyi balszélső, Csire Fanni, illetve négy ifijátékos is lehetőséget kap a felnőttek között.

„ Az elmúlt két év tapasztaltaiból kiindulva hátul stabilitást szeretnénk, olyan kapusok lesznek a keretben, akik a különböző stílusukkal és eddigi teljesítményükkel is felhívták magukra a figyelmet – tekintetett előre Konkoly. – Nagyon bízom benne, hogy Tóth Niki irányítóban vezéregyéniséggé tudja kinőni magát, Kekezovics Annával támadásban erősödik a taktikai repertoárunk. Az őszünk a legutóbbi kiírásban is nagyon jó volt, a pontok száma alapján, aztán talán túlságosan is megnyugodtunk, elfogytunk mentálisan, nem volt meg az összpontosítás. Erről is beszélgettünk már, és keressük a megoldást, remélem, harmadik nekifutásra megtaláljuk a hibák okait, és ki tudjuk javítani őket, hogy tavasszal is jó teljesítményt nyújtsunk, ez azonban nehéz, összetett feladat pszichésen és szakmailag is.”

A nyári alapozást július 10-én elkezdő Vasas hét felkészülési mérkőzést vív, a Budaörssel, az Esztergommal, a Dunaszerdahellyel, az osztrák Hypóval, a NEKA-val, a Mosonmagyaróvárral és az MTK-val is megmérkőzik a bajnoki rajt előtt.