Megyei foci: brutálisan leütötte ellenfelét a korábbi NB I-es támadó – videó

A videó alapján a Credobus Tehetségközpont–Mezőörs (1–3) Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú bajnoki találkozón a vendégek 9-es számú játékosa, a korábbi NB I-es futballista, a 30 éves Venczel Zoltán a tizenhatos előterénél futás közben jobb alkarjával megütötte a hazaiak védekező labdarúgóját, P. B.-t, aki az ütés következtében a fejét fogva a földre rogyott. A mosonmagyaróváriak klubigazgatója, Schmatovich Gábor nem indok nélkül volt dühös, mert a videón egészen döbbenetes sportszerűtlenség látható.

„Ami történt, elfogadhatatlan, s nem mehetünk el mellette szó nélkül. A vármegyei igazgatóságnál feljelentettük az ellenfél játékosát, s elképzelhető, hogy a rendőrségen is megtesszük ezt – mondta a megyei portálnak Schmatovich Gábor, a Credobus Mosonmagyaróvár klubigazgatója (a Credobus Tehetségközpont egyébként a Credobus Mosonmagyaróvár tartalékcsapata – a szerk.). – Nem is volt ott a labda, egyértelműen szándékos volt a mozdulat. Aki ilyet tesz, az tudja, hogy mit csinál. Az ütés után a fiatal, 17 éves játékosunkat (akit egyébként nemrég igazoltunk) le is kellett cserélni, mert azt mondta, szédül. Sehová nem való ilyen jelenet, a focipályára pláne nem. Nem jó üzenet ez a fiatal futballisták számára."

Az eset érdekessége, hogy az ütésnek a mérkőzésen nem lett következménye.

„Mivel nem volt a közelben a labda, sokan nem láttuk, hogy pontosan mi történt, csak arra lettünk figyelmesek, hogy a játékosunk már a földön fekszik. Bár a kispadunk reklamált, a játékvezetők sem láthatták a jelenetet, ezért sem ítéltek semmit. Mivel tehetségközpont vagyunk, minden meccsünket videóra rögzítünk, s a felvételt elemezve láttuk mi is, hogy egyszerűen leütötték a játékosunkat” – tette hozzá a mosonmagyaróvári sportvezető, aki szerint azért is furcsa, ami történt, mert nem volt benne a meccsben a durva mozdulat, érthetetlen az ellenfél rutinos támadójának agresszivitása.

A jelenettel kapcsolatban a Kisalföld megkereste a Mezőörs vezetőségét, de Szőke Barnabás klubelnök érdeklődésükre azt mondta, nagyon sajnálja, de nem szeretne reagálni a mérkőzésen történtekre.

Venczel Zoltán korábban, még a Lombard Pápa színeiben az NB I-ben is bemutatkozott a 2013–14-es idényben, majd játszott (több részletben) Veszprémben, a Pápai Perutzban, Sárváron és Koroncón is. Mezőörsre 2023 nyarán igazolt. Most várhatóan súlyos, hosszú távú eltiltás vár rá.