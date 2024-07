NB II: két Haladás-játékossal erősített a Tatabánya

Két olyan játékos érkezett Tatabányára, aki az előző idényben a Szombathelyi Haladást erősítette. Az egyikőjük a 32 éves középső védő, Jagodics Márk, aki játszott korábban Budafokon, Mezőkövesden és Ajkán is.

„Hallottam, hogy a csapatkohézió rendkívül jó Tatabányán, ez is hozzájárult ahhoz, hogy ideigazoljak. Azonnal be is bizonyosodott, hogy segítőkészek, jól fogadtak; megpróbálom ezt viszonozni a felkészülés és a szezon során. Szeretném átmenteni a formámat az előző idényből, és rutinommal segíteni a csapatot a jó szereplésben. Nem lehet előre megjósolni az NB II eredményeit, újoncként akár meglepetést is okozhatunk” – fejtette ki első gondolatait a rutinos védő.

A másik új igazolás Csernik Kornél, aki 20 NB I-es meccsel rendelkezik abból az időszakból, amikor még a Ferencvárosban futballozott. A 26 éves középpályás azóta Soroksáron és Szombathelyen játszott a másodosztályban.

„Kiválóak a körülmények, az első edzés után a tesztjeim is jók lettek. Ismerkedő fázisban vagyunk, mindenki segítőkésznek tűnik, szimpatikus a társaság. Stabil teljesítményt várok a csapattól és magamtól is. A következő pár hét nagyon fontos lesz, bízom egy jó kezdésben” – nyilatkozta a tatabányaiak új igazolása.

Vannak azonban távozók is: Molnár Tibor, Szalánszki Gergő és Szegő Imre máshol folytatja pályafutását, míg Forró Gyula erőnléti edzőként marad az egyesületnél, Hadobás Zétény pedig szintén edzőként dolgozik a továbbiakban a klub kötelékében.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ OPUS TIGÁZ TATABÁNYÁNÁL

Érkezett: Csernik Kornél (Szombathelyi Haladás), Jagodics Márk (Szombathelyi Haladás)

Távozott: Buna Gábor (ETO FC Győr – kölcsönből vissza), Forró Gyula (visszavonult), Hadobás Zétény (visszavonult), Molnár Tibor (?), Szalánszki Gergő (?), Szegő Imre (?)