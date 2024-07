NB II: indul a Vasas és a Kisvárda feljutási csatája az NB I-ért – lesz-e most is meglepetéscsapat?

SOKAN VÁGYNAK AZ ÉLMEZŐNYBE, ILLETVE A KÖZÉPMEZŐNY ELEJÉRE

Az FC AJKA az előző kiírásban mélyről verekedte fel magát a 11. helyig az októberben érkező Schindler Szabolcs irányításával, akivel alighanem már stabil középcsapattá válhat az együttes a következő idényben. Ebben a vezetőedző nagy segítségére lehet Bobál Gergely, akinek az érkezését szerdán jelentette be a klub. A 28 éves támadó pályafutása során 62 NB I-es meccsen 11 gólt szerzett, míg 145 NB II-es találkozón 55 alkalommal talált be, így kétségtelenül ő számít az ajkaiak legnagyobb nyári fogásának. Rajta kívül a középpályára Kitl Miklós, a védelembe Kovács Nikolasz és Major Gergő érkezett, de a szegedi kölcsönjáték után visszatérő Doncsecz Levente is erősítést jelent a zöld-fehérek számára.

Közben Babos Bence hiányát érezheti meg leginkább a csapat, mivel az öt találatával házi gólkirály támadó középpályás visszatért Fehérvárra. A többi távozó játékos (már) kevésbé számított alapembernek. Ilyen például a 127 NB I-es mérkőzéssel és 28 élvonalbeli góllal rendelkező csatár, Gaál Bálint, aki az előző idényben már csak négy meccsen volt kezdő, most pedig Ausztria felé vette az irányt. Az ajkai csapat magja tehát együtt maradt, így az erősítésekkel a kiesés réme talán már nem fenyegeti majd a bakonyiakat az új idényben.

Az előző szezon meglepetéscsapata, az 5. helyen záró KOZÁRMISLENY is olyan csapat, amelyik új edzővel vág neki a következő szezonnak. Az Aczél Zoltánt váltó Pinezits Máté elődjéhez képest nem számít túl rutinos vezetőedzőnek, hiszen ilyen szinten eddig csak a Honvédot irányította, amellyel 13 bajnokin négy győzelem, négy döntetlen és öt vereség volt a mérlege. Az biztos, hogy a mislenyieknél kisebb nyomás lesz rajta, hiszen más elvárásoknak kell megfelelni, mint Kispesten, viszont nem feltétlenül lesz könnyebb dolga.

A keretbe túlságosan nem nyúlt bele a 40 éves tréner, ha az érkezőket nézzük. Érdekesség, hogy a kölcsönbe jött Rácz László és Vajda Roland, valamint a Tiszakécskéről igazolt Kiss Balázs egyaránt védő. A támadásbefejezésekkel valószínűleg ennek ellenére nem lesz gond, mivel az elmúlt idény társgólkirálya, a 18 találatig jutó Kirchner Krisztián, illetve a kilencgólos Horváth Péter is marad a csapatnál, ráadásul pénteken bejelentették az Egyesült Államokban nevelkedett szélső, Kócs-Washburn Erik érkezését. Azért a PMFC-hez távozó négyes – Bor Dávid, Füredi Szabolcs, Hegedűs Márk és Tóth Zoltán – hiányozhat, mert bár nem mindegyikük számított alapembernek, sok mérkőzésen segítették csapatukat a jó eredmények elérésében, így nehéz megítélni, ismét képes lesz-e a felsőházban vitézkedni az együttes.

Dajka László irányításával a 8. helyig menetelt az előző idényben a BUDAFOKI MTE. A fővárosi piros-feketék az idén már nyugodtabb szezont szeretnének, ennek megfelelően erősítették meg keretüket. A budafokiak június végén adtak hírt arról, hogy együttműködést kötöttek az élvonalbeli MTK-val. A fővárosiaktól már korábban is érkeztek játékosok Budafokra, a nyáron pedig újra kölcsönbe került a csapathoz Merényi Ádám, és szintén kölcsönbe érkezett Zuigeber Ákos. A kapuban évekig biztos pontnak számító Gundel-Takács Bence Zalaegerszegre igazolt, helyét a Puskás Akadémiától érkező Auerbach Martin töltheti be. A budafokiak védelme is rutinost erősítést kapott a Honvédtől érkező Kálnoki-Kis Dávid személyében. Amennyiben a BMTE azt a formáját mutatja, amelyet az előző bajnokság végén, a bennmaradása nem lehet kérdéses.

A múlt szezonban a hetedik helyet elcsípő SOROKSÁR ismét a Ferencvárostól vett kölcsön játékosokat, egész pontosan hét labdarúgót – közülük érdemes talán kiemelni a brazil ballábas védőt, Dhonatát, aki tavaly érkezett az FTC-hez, és két meccsen pályára lépett az NB I-ben is –, azaz továbbra is sok fiatal jut majd szóhoz a XXIII. kerületi csapatban. Rajtuk kívül a 24 éves Bolla Gergő érkezett a védelem tengelyébe a Haladástól, valamint a 18 éves középpályás, Somfalvi Bence a Puskás Akadémia utánpótlásából. Cserébe túl sok távozó sem akadt, ráadásul Hajdú Roland és Sipos Zoltán sem volt az alapcsapat tagja, egyedül a Gyirmótra távozó Katona Máté volt az, aki több mint 20 bajnokin is kezdőként lépett pályára. Lipcsei Péter vezetőedző tehát folytathatja a fiatalok beépítését, és bár a csapat olykor elég hullámzó teljesítményre képes, várhatóan ismét reális célként fogalmazódhat meg a középmezőny elérése.

Bódi Ádám nagy segítségére lehet a Kazincbarcikának (Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club/Facebook)

Csábi József vezetésével könnyedén vívta ki a bennmaradást az előző szezonban a KAZINCBARCIKA. Mindenki legnagyobb meglepetésére a borsodiak június elején arról adtak hírt, hogy a korábbi szövetségi kapitány távozik a csapattól. Csábi a fővárosban, a BVSC-nél kötött ki, a barcikaiak edzője Erős Gábor lett, aki legutóbb épp a fővárosban, a Budafok vezetőedzője volt. Erős érkezését követően rögtön szerkezetváltást eszközölt a borsodiak felállásában, az erősítések is ennek megfelelően alakultak. A Kazincbarcika kerete jelentősen átalakult, hiszen az előző bajnokság alapcsapatából távozott Pinte Patrik, Csilus Tamás, Szekszárdi Milán és Pekár László is, de nem hosszabbítottak szerződést a 2017 óta Barcikán szereplő Heil Valterrel sem. Az érkezők között jelentős élvonalbeli rutinnal rendelkezőket is felfedezhetünk. Mindenképpen a Debrecenből furcsa körülmények között távozó Bódi Ádám nevezhető a KBSC legnagyobb igazolásának, s a kék-sárgáknál folytatja pályafutását Lucas is, aki Kisvárdán szerzett jelentős NB I-es tapasztalatot. Rutinos játékosainak köszönhetően a Kazincbarcikának vélhetően idén sem kell félnie a kieséstől.

Úgy tűnik, az NB III Északnyugati csoportjában élen végző, majd a Békéscsaba elleni osztályozót sikerrel vevő TATABÁNYA sem szeretne átszállójegyet váltani a másodosztályra. Dragóner Attila immáron ügyvezetőként jelentős élvonalbeli és másodosztályú rutinnal rendelkező labdarúgókat csábított a bányászvárosba. Az újonc csapathoz igazolt Bertus Lajos, Csernik Kornél, Deutsch Bence, Jagodics Márk és Vass Patrik is, illetve Csíkszeredáról tért haza a gólerős támadó, Jelena Richárd. A szezonnyitó sajtótájékoztatóra is maradt még meglepetése az új ügyvezetőnek, hiszen az utolsóként bemutatott Vida Kristopher érkezéséről még Gyürki Gergely vezetőedző sem tudott előzetesen. A távozók közül egyedül Szalánszki Gergőt érdemes kiemelni, aki egymás után két évben ünnepelhetett NB II-es feljutást, de mind a kétszer úgy döntött, hogy továbbra is a harmadosztályban szeretne futballozni. Az új igazolások minőségét tekintve az sem lenne meglepetés, ha az újonc nem a kiesés ellen küzdene a bajnokságban.