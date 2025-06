Újpest: Németh Péter lett a futsalcsapat főnöke – hivatalos

Régi ismerős tért vissza az Újpesthez – adta hírül honlapján a lila-fehér klub. A futsalosok szakmai irányításért újból a 114-szeres válogatott Németh Péter lesz a felelős, aki 2021 és 2023 között már irányította NB I-es csapatot, amely a 2021–2022-es kiírásban az ő vezetésével jutott története során először a felsőházi rájátszásba, ahol végül az ötödik helyen végzett a tízcsapatos bajnokságban.

(Fotó: Újpest FC)

„Meglepett a vezetőség megkeresése, viszont az a jövőkép, amit felvázoltak, nagyon vonzó. Örömmel és motiváltan térek vissza! Remélem, sikerül olyan minőségi munkát véghezvinnünk a stábbal és a játékosokkal, hogy a klub történetének első dobogós helyezését érjük el a futsal NB I-ben! A csapatomnak extra motiváltnak, sikerre éhesnek, fizikailag kiválóan felkészítettnek, és taktikailag nagyon színes repertoárral rendelkezőnek kell lennie ahhoz, hogy a fent vázolt álmainkat elérhessük, természetesen a szurkolóink segítségével” – kommentálta kinevezését a lila-fehér klub honlapján Németh Péter.

A régi-új szakvezető kinevezésével kapcsolatban megszólalt az újpesti futsalcsapat sportigazgatója, Óvádi László is.

„Németh Péterrel már dolgoztunk együtt korábban, fiatal, pályakezdő edzőként érkezett hozzánk és egy karakán, felkészült, győztes típusú embert ismertünk meg személyében. Az első időszak mindkét fél részéről sikeresnek mondható, így miután távozott tőlünk, továbbra is figyeltük a munkásságát. Az elmúlt időszakban a TFSE mellett a magyar válogatott edzői stábjában is dolgozott, így ismeri a sportág kiemelkedő játékosait, hiszen ott a legjobbakkal volt együtt. Idén mi is szeretnénk szintet lépni, és úgy ítéltük meg, hogy egy ilyen csapat mellé olyan edzőt szeretnénk, aki le tudja tenni az alapokat ahhoz, hogy hosszú távon is sikeresek legyünk” – fogalmazott a sportvezető.