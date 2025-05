„Remélem, helyreállt az önbizalmunk” – Nestor El Maestro

Bár a két csapatot tizenhárom pont és hat helyezés választja el egymástól a tabellán, az ősi rivális Nyíregyházától a múlt héten elszenvedett vereség következményeképpen kieső helyre lecsúszó Debreceni VSC-nek nincs más lehetősége, mint legyőzni az 5. helyezett, Konferencialiga-indulásra hajtó MTK-t a Nagyerdei Stadionban.

A sorsdöntőnek ígérkező mérkőzés előtt a Loki honlapja a vezetőedzőt, Nestor El Maestrót és Land Ádámot is megszólaltatta. El Maestro rövid nyilakozatában elismerte: a nyíregyházi vereség megviselte csapatát, de reméli, játékosai túl vannak a kudarc okozta traumán, és meg tudják ismételni az MTK elleni február eleji produkciót, amikor 2–0-ra nyertek Hungária körúton.

„A hét folyamán nagyon fontos volt az, hogy felépüljünk, elsősorban mentálisan, mivel a legutóbbi találkozó megviselte a csapatot és mélyen magunk alatt voltunk. Remélem, hogy mostanra sikerült visszanyernünk az önbizalmunkat és a pozitivitást is. Taktikai és egyéni szempontból nincs sok változás. Mint minden ellenfelünket, így az MTK-t is figyelemmel követtük. A legutóbbi egymás elleni meccsen nagyszerű egyéni teljesítményeket láthattunk a játékosainktól, ha ezt most szombaton is sikerül megismételnünk, akkor jó esélyünk van a győzelemre” – fogalmazott a szakember.

Lang Ádám a vele készült videóinterjúban elmondta: ha benn akarnak maradni, nincs más esélyük, mint legyőzni a kék-fehéreket.

„Ennek érdekében, azt gondolom, fel kell áldozni mindenféle kényelmet, abszolút az eredményorientáltságnak kell lennie a fókuszban” – jelentette ki a válogatott hátvéd.

NB I

30. FORDULÓ

MÁJUS 3., SZOMBAT

13.00: Újpest FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

MÁJUS 4., VASÁRNAP

13.30: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!