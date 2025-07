A 18 éves támadó, Kenesei Noel mögött emlékezetes időszak áll: tavaly májusban, mindössze 17 évesen mutatkozott be az MTK Budapest felnőttcsapatában, majd az előző idényben is több alkalommal pályára lépett. A Leicester City hálózatához tartozó klub, a Leuven opciós jogot is szerzett a játékos végleges megvásárlására.

Az NB III-as együttesben kiemelkedő formát hozott, 19 találatával a második helyen végzett a góllövőlistán, teljesítményére pedig az U19-es válogatottnál is felfigyeltek.