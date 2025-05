Nagy Zsolt aranyérmet is kaphat vasárnapi születésnapjára

Az ETO összetörheti a Ferencváros bajnoki álmait

Jó helyzetben várja az utolsó fordulót a Ferencváros, de könnyen lehet, hogy az ETO képes lesz ellenállni az utóbbi hetekben remekül működő szöglet- és szabadrúgásvariációknak, ráadásul a győriek a másik kapu előtt is jelentős kellemetlenségeket okozhatnak.

MILYEN JÁTÉKELEMMEL jelenthet veszélyt a Ferencváros az ETO FC Győrre? Szombat este az elmúlt évek legfontosabb meccsét játssza a magyar bajnokságban a sorozatban hetedik aranyérméért öldöklő küzdelembe keveredő FTC, és egyáltalán nem lesz könnyű dolga. Az ETO FC Győr a múlt hétvégén nemcsak Konferencialiga-indulását tette biztossá a ZTE FC elleni gól nélküli döntetlennel, hanem azt is, hogy az utolsó fordulótól függetlenül senki sem szerezhet nála több pontot tavasszal. A kérdés, hogy mivel jelenthet veszélyt az FTC, egyáltalán nem költői: az utóbbi hetekben akadozott a listavezető játéka a kapu előtt, s az elmúlt öt mérkőzését figyelve érdekes jelenségre lettünk figyelmesek.

Az MTK Budapest otthonában mindhárom gólját (3–2) szögletek és szabadrúgások utáni fejes gólokból szerezte a Ferencváros, a Paks elleni, 3–2-re megnyert bajnokin és az 1–1 után tizenegyesekkel elveszített kupadöntőben pedig bár nem csak fejesekből, egyaránt rögzített játékhelyzetek után talált csak be a Robbie Keane vezette együttes. A Fehérvár elleni mérkőzésen a háromból egy gól jött hasonló játékhelyzetből, s a Puskás Akadémia elleni 1–1 az egyetlen kakukktojás, ott az egyetlen találat akció­ból született. Természetesen gól és gól között nincs különbség, azonban a többi klubhoz képest jelentkező jókora játékerőfölényt tekintve nem túl hízelgő a tendencia, ráadásul Robbie Keane év eleji székfoglalójában mindent elsöprő támadójátékot ígért.

Szalai Gábor (balra), Varga Barnabás és Ibrahim Cissé is veszélyes, ha fejelni lehet (Fotó: Török Attila)

Szalai Gáborra és Stefan Gartenmannra is jól jönnek ki az FTC szögletvariációi, pedig nem feltétlenül bonyolultak, az azonban egyértelmű, hogy a beívelő játékos jó rúgótechnikájára szükség van – az utóbbi időszakban Mohammed Abu Fani mellett Eldar Civic is jeleskedik e tekintetben. Az MTK ellen kettő, a Paks ellen (3–2) egy gól született abból, hogy a kapus elől az ötös vonalára visszamozgó játékos a kapus és a védő szorításában közelről a kapuba fejeli a labdát. Az ősszel az Arsenal remek szögletvariációi kavarták fel a nemzetközi sportmédia vizeit, azonban jelentősen visszaesett az ilyen módszerekkel szerzett gólszámuk az észak-londoniaknak az idény második felére. A magyar csapatok a precízen, keményen a kapu és az ötös vonala közé betekert labdákra, valamint az odatömörülő Ferencváros-támadókra nem voltak felkészülve, azonban érdemes kiemelni, hogy ezúttal ellenfelére akadhat az együttes. Szinte minden mérkőzést követő sajtótájékoztatón elhangzanak az ETO-ellenfelek edzői­nek eszmefuttatásai arról, hogy a győriek rendkívül erősek a szögletek, szabadrúgások után elöl és hátul is. Szakmai partnerünk, a Cube is kiemeli a győri játékstílus elemzésekor, hogy az OTP Bank Liga csapatai közül kiemelkedik az ETO a rögzített játékhelyzetekben, ahogy a fejpárbajokban is. Utóbbi azért is érdekes, mert a tavaszi szezont az őszinél sokkal támadóbb felfogásban játszotta le idáig az ETO, ám nem kopott ki a felfogásából a határozott, kemény védekezés sem, a párharcokat a technikásabb Heitor és Krpics alkotta védelemmel is megvívja az együttes. A támadóoldalon, rúgótechnika tekintetében sem kell szégyenkeznie a győrieknek, hiszen Vitális Milán és Paul Anton labdái miatt rengeteg veszély keletkezik a kapu előtt (nem beszélve Samsindin Ouróról, ő a térdsérülése előtt két nagyszerű gólt szerzett távolról a Paks és az Újpest ellen), s a közelmúltból a fehérváriak tudnának beszélni arról, milyen, amikor Miljan Krpics az ellenfél kapuja előtt jeleskedik egy szögletnél (1–0).

Érdemes kiemelni, hogy a győriek plusz 13-as gólkülönbsége csalóka az idényben: a Wyscout statisztikája szerint 14 góllal kevesebbet kapott a bajnokságban, mint az ellenfelek helyzeteinek minősége alapján kellett volna, amely jókora szerencsét jelent. Ez nem von le semmilyen érdemet a győriek kitűnő, tizenöt meccse tartó veretlenségéből – főleg, hogy várható gólkülönbségük pozitív és az ötödik legjobb az egész bajnokságban –, azonban bármikor átfordulhat a szerencse, és ez még a Ferencvárosnak is aranyat érhet. Szintén fontos szempont a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy ki szerzi meg a vezetést: az ETO mentálisan rendkívül erős, mindössze tíz percet futballozott hátrányban egész tavasszal, ám az efféle statisztika is inkább előbb, mint később megszakad, s ha a Ferencváros valamilyen úton-módon először találna be a mérkőzésen, az elmúlt hónapokhoz képest igencsak szokatlan helyzetbe hozná a győrieket. Ha az ETO el akarja kerülni, hogy a Ferencváros a pályáján ünnepeljen, meg kellene fordítania az állást, amely az utóbbi évekhez képest visszafogottabban, de továbbra is a hazai mezőnynél jóval erősebb kerettel futballozó Ferencváros ellen rendkívül nehéz feladat: szinte hihetetlen adat, hogy legutóbb a DVSC tudott Magyarországon fordítani az FTC ellen, még 2023 májusában (3–1 az Üllői úton), több mint két évvel ezelőtt.

Szombaton, az idény utolsó bajnoki mérkőzésén a döntetlen elég lenne a Ferencvárosnak, hogy lemásolja az Újpesti Dózsa 1969-től 1975-ig tartó uralkodását az NB I-ben, tehát hogy sorozatban hetedszer legyen bajnok. Az MTK 1917-től 1925-ig tartó dinasztiájának megismétléséhez még 2026-ban és 2027-ben is elsőnek kellene lennie a zöld-fehéreknek, de az erről szövögetett álmok beteljesüléséért nem kaphatnak ki szombat este az ETO FC Győrtől, amely viszont semmi esetre sem engedné el tavaszi veretlenségét…

NS-SZAKÉRTŐ: PRISKIN TAMÁS

Fotó: Csapó Balázs

„Hosszú ideje nem volt példa arra, hogy az NB I-ben az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím sorsa, illetve hogy (a Kecskeméti TE mellett) melyik lesz a másik csapat, amelyik búcsúzik az élvonaltól – jellemezte a helyzetet Priskin Tamás, az ETO, valamint az FTC 63-szoros válogatott csatára. – Nem kétséges, a bajnoki cím sorsa a Ferencváros kezében van, hiszen egy pontot szerezve is Varga Barnabásék nyakába akasztják az aranyérmet. Ám Győrben mindig presztízsnek számított az ETO FTC elleni összecsapása, s ha ehhez hozzáveszem, hogy a kedvenc csapatom rendkívüli teljesítménnyel rukkolt elő, hiszen tavasszal még nem talált legyőzőre, sétagaloppra egyáltalán nem számíthatnak a ferencvárosiak. Nehéz meccs lesz, ha nyernek a vendégek, egyértelműen megérdemlik a bajnoki címet. A bajnokság egyik kellemes színfoltjának tartom a Puskás Akadémia teljesítményét, példaértékű a munka, amelyet Hornyák Zsolt vezetőedző irányításával nyújtott a csapat. Éppen ezért ha a Ferencváros él a sors adta lehetőséggel, a felcsútiaknak sem kell szomorkodniuk.”