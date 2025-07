Kosárlabda: pénteken startol a jereváni B-divíziós U20-as férfi Eb

A lányok után a fiú kosárlabda-válogatottak is megkezdik nyári szereplésüket a korosztályos Európa-bajnokságokon. A férfiszakágból elsőként az U20-as nemzeti csapatnak lesz jelenése a B-divíziós kontinenstornán, amelynek július 11. és 20. között Örményország fővárosa, Jereván ad otthont.

Törökország, Svédország, Albánia és Koszovó lesz a mieink ellenfele a csoportkörben.

Az ötösből az első két helyezett jut tovább a negyeddöntőbe, a legvégén a torna első három helyezettje feljut az A-divízióba.

A magyar fiúk péntek este 19 órától az albánok ellen játsszák a nyitó meccset.

Erős és roppant kiegyensúlyozott csoportba kerültünk

– nyilatkozta korábban az esélyekről Carlos Vallejo, a magyar válogatott spanyol szövetségi edzője. – Azt gondolom, a török az egyik legerősebb csapat az egész mezőnyben, így az egyik nagy favorit az első háromba kerülésre, vagyis a feljutásra. A svédek három évvel ezelőtt megnyerték a B-divíziós U18-as Eb-t, ami jól jelzi az erejüket, és azt, hogy milyen magas színvonalú nevelőmunka zajlik a skandinávoknál is. Továbbá az albánokat és a koszovóiakat sem szabad lebecsülni, még ha papíron az előző kettőnél egy fokkal gyengébb csapatnak is tűnnek, de kemény, rendkívül küzdős meccsre számítok ellenük is.

Csak az első két csapat juthat tovább a legjobb nyolc közé, és a papírforma szerint a török és a svéd csapat is esélyesebb nálunk, de mi sem vagyunk esélytelenek, sőt úgy vélem, képesek lehetünk meglepetést okozni, és legyőzni legalább az egyiket a két említett válogatott közül.

Hozzátartozik a teljes képhez, hogy sérülés miatt két kulcsjátékos, Flasár Botond és Bor Gábor is hiányozni fog az Eb-keretből.

Fotó: Nagy Norbert/MKOSZ

A felkészülési időszakban Carlos Vallejo együttese egyébként összesen hat edzőmeccset játszott. Az edzőtábor kezdetén a válogatottunk Fehérváron előbb Nagy-Britannia csapatával találkozott, és vereséget szenvedett 82–78-ra, míg a svájciak elleni hosszabbításos találkozón is a vendégek örülhettek, és 84–79-re nyertek. Ezek után Portugáliába utaztak a magyar fiatalok, ahol 74–66-ra kikaptak a házigazdáktól, majd 68–64-re legyőzték a szlovák alakulatot. Majd hazatérve, a felkészülés finisében Fehérváron kétszer ismét összecsapott egymással a magyar és a szlovák gárda; mindkét alkalommal a mieink voltak a jobbak (71–63 és 82–65).

Egy évvel ezelőtt a magyar csapat a hatodik helyen zárt a legutóbbi U20-as másodvonalbeli Eb-n.

A MAGYAR CSAPAT PROGRAMJA:

Csoportkör

Július 11., péntek 19:00

Magyarország–Albánia

Július 13., vasárnap 10:30

Magyarország–Törökország

Július 15., kedd 19:00

Magyarország–Koszovó

Július 16., szerda 13:00

Magyarország–Svédország



AZ U20-AS FÉRFIVÁLOGATOTT EB-KERETE:

Tóth Kevin, Ladovszky János, Maly Benedek, Hőgye Patrik, Szőke Bálint, Buglyó Barna, Árva-File Balázs, Kaye Benjámin, Géringer Gergő, Varga Ferenc, Laluska Bence, Tóth Marcell

(Kiemelt képen: Buglyó Barna Forrás: FIBA)