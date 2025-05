Fő az izgalom! – Bodnár Zalán jegyzete

A MAGYAR LABDARÚGÁS szerelmesei abban az irigylésre méltó helyzetben vannak, mint az olaszéi vagy a hollandéi: az utolsó bajnoki fordulóig izgulhatnak/izgulhattak amiatt, hogy ki lesz a bajnok (vagyis immár nem csak amiatt, hogy melyik csapat esik ki). Nyolc éve, a 2017-es emlékezetes Honvéd–Videoton versenyfutás óta nem volt ilyen az NB I-ben, azóta a záró forduló előtt már mindig ismert volt a bajnok kiléte, a Ferencváros az előző hat idényt többnyire utcahosszal nyerte meg.

Most még az sem biztos, hogy megnyeri – bár jó esélye van erre. Ha szerez egyetlen pontot Győrben, meglesz sorozatban a hetedik arany­érem. Ám az újonc ETO nem adta könnyen az egy pontokat sem ebben az idényben, főleg a tavasszal, amikorra a liga legjobb formában játszó csapatává vált. Noha a győriek számára nincs nagy tét, mindenképpen a negyedik helyen végeznek, a telt ház az ETO Stadionban azt jelzi: szeretnék elrontani a készülő ferencvárosi ünnepet.

A hárompontos hátrányban lévő Puskás Akadémia talán könnyebb feladatot kapott a végére, hazai pályán kell legyűrnie az egész tavasszal gyengélkedő Diósgyőrt, amely tét nélkül léphet pályára a Pancho Arénában.

A Fradi mellett szól a rutin, a stabilitás, a statisztikák és a mentális erő. A Robbie ­Keane edzette együttes híres arról, hogy a legnagyobb nyomás alatt is képes higgadtan, szervezetten futballozni. A zöld-fehérek az elmúlt években – a sok nemzetközi mérkőzésnek is köszönhetően – megtanulták kezelni a stresszt, a bajnoki hajrákban rendre a legjobbjukat nyújtják. Ha valakiknek, hát nekik elhihetjük, tudják, hogyan kell bajnoki címet nyerni.

Nem vehetjük félvállról a Puskás Akadémia motivációját sem: a csapat történelmet írhat! Felcsúton sosem voltak még ilyen közel az aranyhoz, és ha hibázna a Fradi, készek megragadni az esélyt. A csapat egységes, szervezett, és bár az idény közben voltak hullámvölgyei (például épp az ETO elvett tőle hat értékes pontot, amit most „jóvátehetne”, ha megfricskázná a Fradit is), az utolsó fordulókra újra összeállt. Hornyák Zsolt edzőnek és a Puskás Akadémia játékosainak talán az is pluszösztönzést adhat, hogy a magyar futball történetének legkisebb települését tehetik bajnokká. A Puskás Akadémia először, vagy a Fradi harminchatodszor, sorozatban hetedszer?

Bárhogy is alakul, ez a bajnoki hajrá már mindenképpen emlékezetes marad.

