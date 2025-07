Spanyolországba és Belgiumba adja kölcsön egy-egy játékosát az MTK – NS-infó

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy Csenterics Adrián a spanyol harmadosztályú Mérida AD csapatánál folytatja pályafutását kölcsönben. A 20 éves kapus a Vasasban, majd az MTK-ban nevelkedett, s egy BVSC-kölcsönjáték után 2024 nyarán visszatért a kék-fehérekhez. Az előző idényben az NB I-ben két, az NB III-ban nyolc mérkőzésen védett, illetve a Mol Magyar Kupában öt találkozón állt a kapuban.

Kenesei Noel pedig a belga élvonalbeli OH Leuven együtteséhez kerül a következő idényre, információink szerint várhatóan valamely korosztályos csapatban számítanak majd rá. A 18 éves támadó 2020 óta az MTK játékosa – előtte járt az FTC, a Vasas, a DVTK, a Mezőkövesd és a KISE utánpótlásában –, 2023 ősze óta szerepel az NB III-as tartalékcsapatban. Az első szezonjában 30 bajnokin hét gólt szerzett, legutóbb viszont már 26 harmadosztályú találkozón 19 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A fiatal labdarúgó az NB I-ben tavaly májusban mutatkozott be a Puskás Akadémia ellen (1–3), míg a 2024–2025-ös évadban háromszor jutott szóhoz csereként az élvonalban.

Lapunk úgy tudja, az MTK csütörtökön jelenti be a két játékos kölcsönadását.