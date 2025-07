Aljosa Matko ellen nem könnyű védekezni – sok lesipuskás gólt szerez

Vasárnap megérkezett a bledi edzőtáborba az Újpest FC küldöttsége – a fedélzeten többek között Aljosa Matkóval. A lila-fehérek nyáron szerződtetett 25 éves szlovén támadója hazai környezetben készülhet, még akkor is, ha szülővárosa, az 5500 lelket számláló Crnomelj mintegy százötven kilométerre fekszik a csapat főhadiszállásától.

A kétszeres válogatott futballista kacskaringós utat járt be, míg eljutott az NB I-be. Hazája egyik legígéretesebb tehetségeként robbant be Szlovéniában, tizenkilenc évesen a Maribor kölcsönjátékosaként tizenhat gólt szerzett az NK Bravóban, ezzel reflektorfénybe került. Anyaklubjához visszatérve is megőrizte formáját, a szurkolók az egyesület legígéretesebb fiataljának választották, csakhogy 2021 áprilisában egy autóbeleset beárnyékolta pályafutását.

„Ez egy olyan pillanata az életemnek, amely mindent megváltoztatott – mondta a Nemzeti Sportnak Aljosa Matko. – Mára megtanultam, hogyan kell együtt élnem a balesettel. Felkerestem egy pszichológust, akinek a segítségével feldolgoztam a történteket – emlékszem, azt mondta, fel kell nőnöm az újrakezdéshez. Ez nem ment egykönnyen, a történtek hatással voltak a teljesítményemre, nem is ment olyan jól a játék a Hammarbynál és az Olimpija Ljubljanánál. Nem igazán érdekelt a futball, de voltaképpen semmi sem, az eszem teljesen máshol járt. Amikor kiderült, hogy terhes a feleségem, tudatosult bennem, hogy el kell végre döntenem, mit akarok az élettől: ha futballozni, akkor összpontosítsak arra. Elrendeztem magamban a traumát, és a Celjéhez szerződve, immár édesapaként újjászülettem. Két idény alatt minden sorozatot figyelembe véve csaknem ötven gólt szereztem, megmutattam, milyen játékos vagyok.”

Valóban bizonyított, hiszen gólkirályként meghatározó alakja lett a bajnok Celjének, amellyel a Konferencialigában a negyeddöntőig menetelt, a nyolc között a Fiorentina búcsúztatta együttesét – nem mellesleg bevette a világ egyik legjobb kapusa, David de Gea hálóját. Noha a bajnokság egyik legértékesebb labdarúgójává nőtte ki magát, 2024-ben lemaradt a németországi Európa-bajnokságról, idén júniusban azonban eljött a nagy pillanat, bemutatkozott a nemzeti csapatban – ez is jelzi, piacképes támadót szerződtetett az Újpest.

„Miután bajnok és gólkirály lettem, készen álltam a szintlépésre, ám tavaly nyáron nem jött össze a klubváltás, a Celje sok pénzt kért értem. Nehéz a szlovén játékosoknak elhagyniuk az országot, de az újabb jó idényem után már elengedtek. Az újpesti projekt minden részlete tetszett, korábbi celjei edzőm, Damir Krznar személye nagyban befolyásolta a döntésemet – tudom, mit vár egy támadótól, és hogy meg tudok felelni az elvárásainak. Nála szabad szerepkörben futballoztam, remek kapcsolat alakult ki közöttünk: ő hitt bennem, én pedig megháláltam a bizalmát. Azon kevés szakember egyike, akit nemcsak a tudása miatt tisztelnek a játékosai, hanem az emberi nagysága miatt is, rendkívül kedves, jóindulatú edző. Megköveteli a kemény munkát, de mindenkinek megadja a lehetőséget, aki rászolgál. Azt hiszem, jó döntést hoztam a klubváltással, hiszen a szlovénnál erősebb bajnokságban fejlődhetek.”

Noha pályafutása során jellemzően jobb oldali szélsőként számítottak rá edzői, bevallása szerint több poszton is bevethető: balszélsőként, csatárként és árnyékékként is.

„Támadóként a gólszerzés éltet. Gyors vagyok, ez az egyik legfőbb erényem, úgyhogy igyekszem minél többször a védők mögé kerülni, bejátszani a tátongó üres területeket. Érzem a kaput, a tizenhatoson belül sok lesipuskás gólt szerzek, jó érzékkel robbanok rá a lecsorgó labdára.”

Rákérdeztünk, milyen célokkal érkezett Magyarországra.

„Az Újpest nagycsapat, olyan, mint Szlovéniában a Maribor, ráadásul szintén lila a színe, ez pedig már önmagában motiváló. Az elmúlt években nem ment jól a klubnak, úgyhogy az a cél, hogy ismét élcsapattá tegyük, a dobogón végezzünk. Ott lebeg a szemem előtt, milyen jó lenne a következő idényben nemzetközi mérkőzéseket játszani, megpróbálok segíteni, hogy visszatérjünk az európai színtérre. Szélsőként az is hajt, hogy gólokat szerezzek és gólpasszokat adjak, küldetésként tekintek arra, hogy a kanadai táblázaton az élmezőnyben végezzek. Meg akarom mutatni Magyarországon, mi rejlik bennem, góljaimmal pontokat akarok szerezni az Újpestnek. A Mariborban, az Olimpija Ljubljanában és a Hammarbyban tapasztaltam, milyen érzés sok néző előtt, topklubban futballozni, jól kezelem a nyomást, úgyhogy készen állok a rám váró feladatokra.”

Hogy mennyire, azt a Dinamo Zagreb elleni szerdai felkészülési mérkőzésen is jelezte: ő szerezte csapata második gólját a végül 4–2-re elveszített találkozón.