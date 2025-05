Nagy Dominik: Szabó István nélkül nincs bennmaradás...

Negyedjére már a Nyíregyháza nyerne. A Szpari és a ZTE ebben az idényben háromszor csapott össze, két döntetlen mellett egy zalai győzelem született. A bajnokságban Nyíregyházán 1–1, Zalaegerszegen 0–0 lett a végeredmény, a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében a ZTE Arénában 2–0-ra nyertek a hazaiak. Az előző fordulóban mindkét csapat biztossá tette bennmaradását, így már nem lesz különösebb tétje a meccsnek.

„Győzelemmel szeretnénk búcsúzni szurkolóinktól – mondta lapunknak Nagy Dominik, a Nyíregyháza Spartacus csapatkapitánya. – A bajnokságban hazai pályán mi irányítottunk, nekünk volt több helyzetünk, Zalaegerszegen a ZTE volt fölényben, ez alapján azt várom, hogy megint mi leszünk aktívabbak. Nyilván ez másképp is elsülhet, de én erre számítok. Az előző négy mérkőzésén döntetlent ért el a Zalaegerszeg, egy gólt szerzett és egyet kapott, ez egyrészt a védelme stabilitását mutatja, másrészt az akadozó támadójátékot. A zalaegerszegiek nyilván most is a stabil védekezésre helyezik a hangsúlyt, s abból igyekeznek ellentámadásokat vezetni. Való igaz, mi sem szoktunk sokgólos meccseket játszani, de hazai pályán jobb teljesítményre vagyunk képesek – támadófutballra készülünk. Bizakodom, azért is, mert Szabó István érkezése óta szárnyal a csapat.”

Való igaz, a kiváló szakember munkába állása óta valami megváltozott Nyíregyházán: a kiesőzónában vette át a csapatot, azóta hat bajnokin három győzelmet, két döntetlen és egy vereséget könyvelhettek el a Szparinál, a kiváló szereplésnek köszönhetően már az utolsó forduló előtt benn maradt az újonc.

„Nem ildomos a múltról beszélni, de ha a vezetőség nem hozza meg az edzőcserével kapcsolatos döntést, biztos vagyok benne, nem sikerül a bennmaradás. Szabó István személyében professzionális pedagógus érkezett hozzánk, pluszt adott, levette a terhet a vállakról. Hosszú idő után láttam ismét mosolyogni a társaimat. Habár a játékunk nem vett teljes fordulatot, így is elértük, hogy NB I-es maradhatott a csapat. Korrekt, nagyszerű, nyugodt, minden részletre odafigyelő edzőnk van, ráadásul élvezhető tréningeket tart.”

Nagy Dominik tizedik alkalommal lép pályára a ZTE ellen, eddig három győzelmet, két döntetlent és négy vereséget számlál – ezeken a meccseken két gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

„Az első gólom még a Honvéd színeiben három pontot ért, az őszi idénybeli pedig egyet. Nyilván örülnék az újabb gólnak, de a legfontosabb a győzelem. Természetesen megkönnyebbültünk az előző heti bennmaradás után, de az igazat megvallva, már a Diósgyőr elleni mérkőzést követően sejtettük, hogy meglesz. Ezért a múlt héten a Szusza Ferenc Stadionban felszabadultan játszottunk, ennek jele, hogy két gólt is szereztünk. Elégedettek voltunk az egy ponttal, elértük a célunkat.”

NS-TIPP: BERECZKY ATTILA A múlt hétvégén mindkét csapat teljesítette „küldetését”, meghosszabbította NB I-es tagságát. Minden adva van tehát ahhoz, hogy már nyomás nélkül, látványos, jó meccset játsszon a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg. Ha így lesz, tulajdonképpen a végeredmény sem fontos, bár szerintem a Szpari nyer 3–2-re…

A tízszeres válogatott támadó szerződése a nyáron lejár, a jövője pedig – egyelőre – kérdéses.

„Nem titok, a szerződésem lejár, a Vasas pedig élénken érdeklődik irántam, de nagyszerűen érzem magam Nyíregyházán. Azonban ezzel még nem foglalkozom, a legfontosabb az idénybeli utolsó bajnoki, lesz időm a jövőmön gondolkozni. Ráadásul a nyáron esküvőm lesz, azzal is sok a teendő.”

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

Május 23., péntek

Paksi FC–Kecskeméti TE 1–1

Május 24., szombat

MTK Budapest–Újpest FC 1–3

Fehérvár FC–DVSC 0–3

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–2

Puskás Akadémia FC–DVTK 4–3

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+)