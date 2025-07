Fordulatos mérkőzésen győzte le a magyar női pólóválogatott a görögöket a vizes vb-n

VIZES VB, SZINGAPÚR

NŐI VÍZILABDATORNA

C-CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 10–9 (1–2, 3–3, 4–0, 2–4)

Szingapúr, 100 néző. V: McCall (amerikai), Ohme (német)

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Vályi V. 1, KESZTHELYI 2, Peresztegi-Nagy, VARRÓ 2, Faragó K., Leimeter. Csere: Dömsödi, GARDA 2, RYBANSKA 3, Tiba, Hajdú K., Sümegi. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

GÖRÖGORSZÁG: Sztamatopulu – Jannopulu, V. Plevritu, PATRA 2, Miriokefalitaki, Xenaki, TRIHA 6. Csere: E. Plevritu, Sziuti, Kureta, SZANTA 1, Krassza, Tornaru. Szövetségi kapitány: Harisz Pavlidisz

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 9/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 4/2

Kipontozódott: Tiba (25. p.), Vályi V. (25. p.)

A korábbi mérkőzésen: Japán–Horvátország 25–12

ÖSSZEFOGLALÓ

Minden kezdet nehéz… Hiába hirdetik még a metróaluljáróban is a vizes világbajnokságot, a szingapúriakat egyelőre nem hozza lázba az esemény. A szurkolói zónában például még péntek délután is az utolsó simításokat végezték az önkéntesek, de nyugodtan megtehették, mert a parkban kocogókon kívül mással nem találkoztunk a környéken. Az uszodában sem taposták egymás sarkát a nézők, de a szingapúri válogatott meccsére azért összeverődött egy lelkes brigád, amely harmincgólos (!) hátrányban is szüntelenül biztatta a házigazdát. A játéknap utolsó találkozójára már nem maradtak, pedig ha tudták volna, mit hagynak ki…

Merthogy női vízilabda-válogatottunknak sem volt éppen könnyű a nyitány: azzal a görög válogatottal kezdtek a mieink, amellyel az elmúlt években jóformán minden nagy tornán összefutottak. Az erőviszonyok alapján vélhetően a C-csoport első helyéről is döntött a rangadó, mégis inkább lélektanilag volt fontos a biztató rajt, a következő napokban ugyanis elsősorban abból lehet építkezni és tanulni, amit pénteken láttunk a magyar csapattól.

Cseh Sándor szövetségi kapitány segítőivel már percekkel a bemutatás előtt a medencetérben várta a játékosokat, akiket ezúttal nem egyesével, hanem egyszerre szólítottak a pódiumra. Így is feltűnő volt Szilágyi Dorottya hiánya (szerencsére nem a korábbi vállsérülése miatt, hanem taktikai megfontolásból maradt ki a keretből), no meg az is, hogy a korábbi tizenhárom helyett immár tizennégyen sétáltak be – az új szabályokat ismerve szükség is van a több cserelehetőségre.

A helyszíni műsorközlő már a ráúszást megelőzően igyekezett lelkesíteni a maroknyi magyar tábort, mégis Neszmély Boglárka tudta először talpra ugrasztani a szurkolóinkat, amikor egy percen belül ötméterest és ziccert védett. Az utóbbiból ráadásul lefordultunk, de olykor a görögök is létszámfölényes helyzetbe kerültek a széleken, és hát a centereiket sem hagyhattuk őrizetlenül. Ha már centerek: az első negyed végén Varró Eszter révén iratkoztunk fel az eredményjelzőre, aki a második szakasz elején szédületes csavargóllal jelentkezett, ráadásul mindkétszer akcióból volt eredményes.

Nemcsak ő tett rá egy lapáttal, hanem a parádézó Neszmély is, aki újabb büntetőt hárított – Cseh Sándor nem győzött tapsolni a fontos bravúrok után. A védekezéssel nem lehetett elégedetlen, a bejátszások után többször is elhalásztuk a labdát, amihez nincsenek hozzászokva a görögök klasszisai. Azért persze intelmei is voltak a szövetségi kapitánynak: amikor másodszor is ellépett két góllal a rivális, azonnal időt kért, támadásban ugyanis akadozott a szekerünk. Úgy kellett Keszthelyi Rita gólja, mint éhezőnek a falat kenyér, a csapatkapitány biztos kézzel értékesítette az ötméterest, majd Vályi Vanda labdát szerzett emberhátrányban, Garda Krisztina pedig átlőtte a zónát.

Neszmély Boglárka remek teljesítményt nyújtott (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Varró Eszter, a magyar női vízilabda-válogatott centere „Centergólt sem lehet egyedül lőni, ahhoz is kellenek a jó passzok, szóval csapatmunka eredménye a győzelem. Felemelő érzés a világbajnokságon játszani, nagyon élveztem az első mérkőzést, és ha hibáztam is, igyekeztem gyorsan túllendülni rajta. Felkészülten érkeztünk, sokat gyakoroltunk, elemeztük azt a játékstílust, amit a görögök képviselnek. Az elejétől a végéig kettőzött erővel küzdöttünk egymásért a vízben, és akkor sem adtuk fel, amikor az ellenfél állt jobban.”

A meghosszabbított nagyszünetet egyik csapat sem használta ki teljesen, a görögök az utolsó két percben már a kötélnek támaszkodva nézték, ahogy a két kabalafigura produkálja magát… Akkor is csak néztek, amikor Rybanska Natasa megvillant a külső körről – pedig nem csúszott el különösebben a védekezésük, de hát vannak lövések, amelyekre egyszerűen nem lehet reagálni. Lendületbe jöttek a mieink: Vályi Vanda kísérleténél úgy pattant a labda, ahogy kellett, a túloldalon pedig előfordult, hogy próbálkozás nélkül pörgött le a támadóidő. Hat nullás sorozattal fordított a magyar válogatott, amely futószalagon lőtte az akciógólokat – és ha már elkapta, nem akarta elengedi a fonalat.

A görög kapust, Alexandra Sztamatopulut bizonyára bosszantotta, hogy Keszthelyi lövésébe is csak belekapni tudott, mi viszont inkább Neszmély remeklésének és a csattanós blokkolnak örültünk. Cseh Sándor együttese kapott gól nélkül hozta le a harmadik negyedet, és bár a záró szakasz elején ötméteresből megtörte a jeget a rivális, még ekkor is két góllal jobban álltunk. A végjátékban a VAR-képernyőre is szükség volt: több mint tíz kamera képe villant fel egyszerre a kivetítőn, de így is igencsak elhúzódott a vizsgálódás. Nagyobb baj, hogy újabb büntetőt ítéltek a görögöknek…

A magyar csapatot szerencsére nem törte meg a közjáték: a vezérként pólózó Garda szokásához híven a legfontosabb pillanatban villant meg, vagyis gyorsan visszaállt a kétgólos különbség. Más kérdés, hogy hasonlóan gyorsan egyenlített a görög válogatott, az utolsó négy perc 9–9-ről kezdődött – Cseh Sándor erélyes időkérést tartott, a kapott akciógólokat nehezményezte. A kapitány űzte, hajtotta csapatát, amely elsőrangú fórmegjátszással ismét előnybe került, ám a vetélytársnak is maradt még két tölténye. Az elsőnél Neszmély védett, a másodiknál a kapufa segített, így női válogatottunk 10–9-re megnyerte a rangadót, és nagy lépést tett a csoportelsőség kiharcolása felé.