Robbie Keane: A fiúknak mondtam, hogy ha megérzik a vérszagot, ne álljanak le

A Ferencváros 7–0-s győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen, Robbie Keane vezetőedző természetesen boldogan értékelt az M4 Sport kamerája előtt.

„A fiúknak mondtam, hogy ha megérzik a vérszagot, ne álljanak le, és nyomják tovább, ahogy csak tudják. Ez fontos azoknak is, akik beállnak. Lenny Joseph és Varga Barnabás is csereként beállva talált be. Én nem az az edző vagyok, aki szeret hátradőlni, és félvállról venni a meccset, azt szeretem, ha megyünk előre.”

Keane hozzátette, hogy ezt a fajta teljesítményt át kell vinniük az idegenbeli mérkőzésekre is, ugyanezt a győztes mentalitást akarja látni a csapatán.

„Ez az a teljesítmény, amit elvárok. Nemcsak edző vagyok, hanem futballrajongó is, szeretek jó focit látni, és az kell, hogy az ember szeressen többet adni, javulni. Már látszik az a játék, amit szeretnék látni a pályán. Mondtam a fiúknak, hogy amikor elhagyják a stadiont, ezt az ünneplést is hagyják maguk mögött, és most a szerdai mérkőzésre koncentráljanak.”

Beszélt a fiatal játékosokról is, akik közül Tóth Alex gólt szerzett és két gólpasszt adott, míg Madarász Ádám bemutatkozott a bajnokságban.

„Fontosnak tartom a fiatalok beépítését, mindegy, hogy valaki hány éves, ha megvan benne a potenciál és a megfelelő munka, akkor megadom a lehetőséget. Tóth Alex is bekerült a válogatottba, Madarász is jó munkát végzett, már néhány héttel ezelőtt szerettem volna lehetőséget adni neki. Tóthnak mondtam, hogy el kell kezdenie gólokat is lőni. Fontos, hogy lássák az akadémián, hogy ha valaki megfelelő munkát végez, megkapja a lehetőséget. Ez a jövőre nézve is sokat jelenthet.”

Nyíregyházi részről Szabó István csalódottan értékelt.

„Sajnos a meccs elején egyből gólt kaptunk, innentől nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Az egy az egy elleni játékban és csapatrészekben is sok hiba volt, ezért a súlyos vereség.”

Szabó hozzátette, hogy ez számára is váratlan fordulat volt.

„Bízom benne, hogy ez egy pillanatnyi forma volt. Nem szeretnék egy játékost sem a nyilvánosság előtt kritizálni, ebben mindenki benne van, én is. Mentálisan nehéz helyzet, pénteken már játszunk a Debrecennel, ami helyi rangadó. Meg kell oldani, bízom benne, hogy pénteken a másik arcunkat mutatjuk.”

Kitért csapata támadójátékára is.

„A huszonöt szerzett gól mutatja, hogy egész évben itt akadozott a gépezet, pedig megvannak azok a játékosok, akik helyzetbe hozzák a társakat, vagy gólt szereznek. Remélem, hogy az utolsó öt fordulóban tudunk ebben is javulni.”

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 10 765 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Pesics (2., 35.), Saldanha (18., 54.), Tóth A. (58.), Joseph (81.), Varga B. (84.)

