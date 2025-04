Az idő ára – Mohai Dominik jegyzete

Annyi jó példa állt a Nyíregyháza Spartacus és a Fehérvár FC vezetősége előtt. Bognár György évről évre csodát tesz Pakson. Hornyák Zsolt stabil élcsapattá formálta a Puskás Akadémiát. Horváth Dávid kis lépésekkel előbb hosszú évek után kivívta a stabil NB I-es tagságot az MTK-val, majd dobogóesélyes csapatot faragott. Borbély Balázs előbb feljuttatta az NB II-ben tavaszra széthulló győrieket, majd miután a riasztó NB I-es szezonkezdet ellenére megkapta a bizalmat, második hosszú veretlenségi sorozatával egy pontra megközelítette az akár európai kupaindulást jelentő negyedik helyet – az udvariasság pedig úgy kívánja, hogy megemlítsem, ha a dunaszerdahelyi mester elveszíti a béketűrését a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón egy nem túl szerencsés kérdés miatt, gondoskodik róla, hogy úriemberként ne csak személyesen, de a következő alkalommal a sajtó munkatársai előtt is elnézést kérjen ezért.

A közös pont a felsoroltakban: az idő.

Labdarúgórovatunk vezetője, Vincze András nemrég publicisztikájában írta meg, hogy magyar edzőt biztosan nem övezne akkora türelem, mint amennyit Bartosz Grzelak kapott Újpesten. Tímár Krisztián és Pető Tamás esetében be is igazolódott a hipotézis. Enyhítő körülmény, hogy az Újpesten kívül a Szpari esetében is indokolt volt az edzőváltás a tavaszi szereplés miatt, azonban fájó, milyen gyorsan elfelejti egy klub, mit tett érte a szakvezető. A Nyíregyháza 2023-ban osztályozót játszott az NB II-ben maradásért, majd Tímár Krisztián vezetésével csodálatos másfél év következett. Meggyőződésem, hogy kiesés esetén rögtön visszajutott volna az élvonalba a Szpari, ha megkapja a megérdemelt bizalmat.

Pető Tamás szinte el sem kezdte a munkát tavaly nyáron, távozott Szabó Levente, Fiola Attila, Gergényi Bence, Mamoudou Karamoko, Tobias Christensen és Bese Barnabás. A Konferencialiga-kiesést követően Tóth Balázs és Schön Szabolcs is. Télen Nejc Gradisar és Csongvai Áron is továbbállt. Háromszor kellett újjáépítenie a csapatot, s a fehérváriaknak még így is négypontos az előnyük a kiesőhelyen álló DVSC előtt. Tímár Krisztián gyorsan megkapta az új lehetőséget Fehérváron, Pető Tamás idénybeli teljesítménye alapján pedig megérdemelné, hogy a jövőben is számítsanak rá az NB I-ben. Az első két csapatépítés után az idő őt igazolta, talán máshol egy is elég lesz, hogy megkapja a bizalmat.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!