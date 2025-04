Már nem Tímár Krisztián a Nyíregyháza vezetőedzője – hivatalos

Mint ismert, a Tímár Krisztián vezette Nyíregyháza legutóbbi öt tétmeccsén kikapott, és az előző hat tétmérkőzésén gólt sem tudott szerezni. Szombaton a Paks otthonában is pont nélkül maradt az NB I-ben. A Szpari 26 forduló után így az NB I-es tabella kieső helyére, az utolsó előtti pozícióba csúszott vissza, és a Zalaegerszeg ellenében a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjéből is elbúcsúzott, ráadásul azon a meccsen sem talált be.

Lapunk ezután számolt be arról, hogy a nyírségi klubnál hétfőn értékeli a vezetőség a kialakult helyzetet – a klub közleménye szerint a felek az edzőváltás mellett döntöttek.

A 45 éves szakember az előző idényben az NB II bajnokaként vezette élvonalba a Szparit, amellyel a Magyar Kupában az elődöntőig menetelt. A jelenlegi évadban 30 tétmeccsen kilenc győzelem, hat döntetlen és 15 vereség a Tímár dirigálta nyírségiek mérlege.

Lapunk információi szerint több kiszemelt is van a Nyíregyháza élére, közöttük Kuttor Attila is, aki legutóbb a Mezőkövesdet irányította, 2024 februárja óta viszont nincs csapata. Az új vezetőedző személyét a klub (amely elsősorban magyar edzőben gondolkodik) a következő napokban jelenti be.