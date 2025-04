Tímár Krisztián a rossz széria ellenére nem számított arra, hogy meneszteni fogják

„Meglepődtem, mert ugyan volt egy hullámvölgy az utóbbi időben – kevesebb gólt szereztünk, és ezáltal elmaradt néhány hozható meccsen a győzelem –, de a mostani NB I-ben ez egy megszokott dolog, hogy három-négy meccsen nem nyer a csapat. Olyan mérkőzések jönnek most a Szparinak, amik abszolút hozhatóak, ilyen a Fehérvár elleni tegnapi meccs is. (...) Számomra érthetetlen volt, hogy miért most kellett váltani. A bennmaradás szempontjából a saját kezünkben volt a sorsunk, hittem benne, hogy benn fogom tudni tartani a csapatot, jó úton voltunk. (...) Még friss az egész, de az ember megpróbál a pozitívumokra gondolni” – mondta Tímár Krisztián.