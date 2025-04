Szabó István a Nyíregyháza új vezetőedzője – hivatalos

Lapunk úgy értesült, hogy a szakembert a legutóbb a Kecskeméti TE-nél dolgozó Szabó István válthatja, akinek a KTE-vel is meg kellett állapodnia, ugyanis Szabó őszi leváltása után is állományban maradt. De a kecskemétiek megegyeztek a Nyíregyházával, amely hivatalos felületein erősítette meg információinkat és bejelentette, hogy Szabó István veszi át a csapat irányítását.

Szabó István 2021-ben lett a Kecskemét vezetőedzője, irányításával a Bács-Kiskun vármegyeiek újoncként ezüstérmesek lettek a másodosztályban, majd az élvonalba jutás után az NB I-ben is a második helyen végeztek, de Szabót a klub 2024 októberében menesztette.

„Nagyon nagy örömmel fogadtam a megkeresést, gyorsan történt minden. Természetesen követtem az NB I-es és az NB II-es mérkőzéseket, így tisztában vagyok a Nyíregyháza Spartacus teljesítményével. Nagyra becsülöm azt a munkát, amelyet két éve elkezdtek, tavaly saját bőrömön tapasztalhattam a Magyar Kupában, milyen teljesítményre képesek. A bajnoki címhez egy jó őszi szereplés is párosult. Nagy bennem a bizonyítási vágy, és szeretnénk elérni, hogy a következő évben is az élvonalban szerepeljen a csapat” – fogalmazott Szabó István, aki 1+1 évre szóló szerződést kötött a nyírségiekkel, stábjához pedig másodedzőként csatlakozik Virágh Ferenc is.

Szabó Istvánt az elmúlt hónapokban több klub is kereste, neve a Vasasnál, a Bp. Honvédnál és a DVTK-nál is szóba került.

2024. augusztus 26.: Debreceni VSC – Szrdjan Blagojevics (szerb) helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15–16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: Debreceni VSC – Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

2024. december 31./2025. január 6.: Ferencvárosi TC – Pascal Jansen (holland) helyett Robbie Keane (ír)

2025. február 19.: Diósgyőri VTK – Vladimir Radenkovics (szerb) helyett ideiglenesen Vincze Richárd

2025. február 26.: Diósgyőri VTK – az ideiglenesen megbízott Vincze Richárd helyett Valdas Dambrauskas (litván)

2025. április 8., Nyíregyháza Spartacus – Tímár Krisztián helyett Szabó István Edzőváltások a labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényében