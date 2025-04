Pető Tamást menesztette a Fehérvár, Tímár az új edző – hivatalos

Az M4 Sporttal egybehangzóan lapunk is úgy értesült, hogy jó eséllyel a Nyíregyházától előző héten elküldött Tímár Krisztián váltja Petőt a kispadon. A csakfoci.hu úgy tudja, hogy a telefonon keresztül menesztett Pető utódja, a Nyíregyházáról hétfőn elküldött Tímár Krisztián lesz, aki néhány nappal ezelőtt még a Gyirmóttal tárgyalt, Székesfehérváron pedig az idény végéig írhat alá egy két hónapos megállapodásnak köszönhetően. A szakember jövőjéről pedig nyáron dönthet a klub vezetősége, amennyiben a csapat megőrzi élvonalbeli tagságát.

A Fehérvár nem sokkal Pető Tamás menesztésének bejelentése után arról is beszámolt, hogy a csapat irányítását valóban Tímár Krisztián és Szalai Tamás veszi át.

Tímár 2001-ben, még játékosként igazolt a BKV Előrétől Székesfehérvárra, ahol 46 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Visszavonulása után Szegeden kezdett el edzősködni, ahonnan 2017-ben tért vissza a Fejér vármegyeiekhez, ahol három évig volt az NB III-ban szereplő második csapat vezetőedzője. Tímárnak az élvonalban is segítője lesz Szalai Tamás, aki a harmadosztályban, illetve Nyíregyházán is segítette a munkáját.

„Ez – Fehérváron élőként – egy olyan felkérés volt a Viditől, úgy, hogy Szalai Tamás kollégámmal mindketten játszottunk és edzőként is dolgoztunk már itt, amire nem lehetett nemet mondani. A tudásunk legjavát adva akarjuk kiharcolni a bennmaradást, mindenkinek száz százalékot adva, csapatként, egységesen küzdve kell ezért mindent megtenni. Nagyon fontos, hogy a fejek pozitívak maradjanak, higgyenek a játékosok az elvégzett munkában. Bízom benne, hogy ezután is olyan elánnal fognak dolgozni, aminek köszönhetően győzelmeket tudunk aratni. Most a legfontosabb, hogy megismerjem a játékosokat, az edzések mellett egyéni beszélgetéseim is lesznek velük, szeretném mindenkinek a személyiségét minél jobban megismerni és megtalálni a legjobb összeállítást a hétvégére. Van egy játékfilozófiánk, elképzelésünk, a lehető legjobban fel fogunk készülni az MTK-ból, és meccsről meccsre haladva ki kell harcolnunk a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Nehéz a sorsolás, de bízom a csapatban és a saját munkánkban is, hogy tudunk új impulzust adni. Mindenkitől száz százalékra van szükség a bennmaradáshoz” – fogalmazott Tímár Krisztián a Fehérvár honlapjának.

2024. augusztus 26.: Debreceni VSC – Szrdjan Blagojevics (szerb) helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15–16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: Debreceni VSC – Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

2024. december 31./2025. január 6.: Ferencvárosi TC – Pascal Jansen (holland) helyett Robbie Keane (ír)

2025. február 19.: Diósgyőri VTK – Vladimir Radenkovics (szerb) helyett ideiglenesen Vincze Richárd

2025. február 26.: Diósgyőri VTK – az ideiglenesen megbízott Vincze Richárd helyett Valdas Dambrauskas (litván)

2025. április 8.: Nyíregyháza Spartacus – Tímár Krisztián helyett Szabó István

2025. április 15.: Fehérvár FC – Pető Tamás helyett Tímár Krisztián Edzőváltások a labdarúgó NB I 2024–2025-ös idényében