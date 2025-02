Pályára sem lépett, távozott a DVTK-tól a montenegrói támadó

Gluscsevics DVTK-hoz szerződése úgy derült ki, hogy a játékos augusztusban bekerült az FTC elleni meccskeretbe azt követően, hogy egy hónapig készült a csapattal, és nyáron két felkészülési mérkőzésen is játszott, ám tétmérkőzésen nem lépett pályára – meccskeretbe is csak háromszor került be.