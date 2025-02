NS-infó: ha kölcsönadják, Gruber az MTK-hoz kerül

A ZTE-nek ezzel egy időben egy másik kiszemeltjének szerződtetésével is problémája akadt. A 25 éves, kilencszeres szlovák válogatott csatár, az ősszel a Baník Ostrava kölcsönjátékosaként a DAC-ban szereplő Almási László kapcsán vasárnap jeleztük, hogy ott volt a lelátón az egerszegiek DVTK elleni meccsén, és rövidesen be is jelenthetik a szerződtetését. Szerdán arról írtunk, hogy a tervezetthez képest később, ám bejelentik az érkezését. Erre azonban szerdán sem került sor, pedig a játékos menedzsere, Roman Vojtek is arról nyilatkozott a szlovák sport.sk-nak, hogy a csatár Zalaegerszegen játszhat a tavasszal. Információink szerint azonban nem várt adminisztratív akadályok adódtak, ezért nem tudta bejelenteni a ZTE a csatár szerződtetését, a bejelentésre csütörtökön került sor.