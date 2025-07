Az NB I-ben csökken a légiósok aránya, de a bajnokság becsült értéke is

Végleges összegzést most még nem érdemes készíteni, elvégre az augusztus végi piaczárásig még sokat változhatnak a csapatok keretei, de bizonyos tendenciák azért már látszódnak.

Amire valószínűleg sokan kíváncsiak, hogy az MLSZ ún. magyarajánlásának hatására miként módosul a légiósok aránya az NB I-ben. Nos, az látszik, hogy a már tavaly elkezdődött csökkenés folytatódik, egyelőre azonban robbanásszerű változásról nem beszélhetünk. A 2022-es nyári, 43.8 százalékról tavaly hosszú idő után 40 százalék alá, 39.5 százalékra csökkent a külföldiek aránya az NB I-ben, jelenleg 38 százaléknál tartunk (az adott klubbal szerződésben álló összes légióst figyelembe véve). Jelentős változás tehát egyelőre nem történt, de a csökkenés folytatódott.

Eddig 38 légiós igazolt el NB I-es klubtól ezen a nyáron, de közülük már nem sokan számítottak kulcsembernek csapataikban, illetve kevesekről mondhatjuk el, hogy az élvonal szintjén is kiemelkedtek posztjukon, és nehéz lesz pótolni őket. Az egyik kivétel a spanyol Oviedo által a DVSC-től kivásárolt francia-portugál Brandon Domingues, aki két év alatt 64 tétmeccsen 19 gólt szerzett, hét gólpasszt adott a Lokiban. Mellette a Maccabi Tel-Aviv által Győrből kivásárolt brazil belső védő, Heitor is meghatározó játékosnak számított (az NB I játékosrangsorában a kimondott középső védők közül csak hárman végeztek előtte). A Ferencvárostól pedig több olyan légiós távozott, aki az FTC-nél ugyan már nem játszott főszerepet, de a legtöbb NB I-es csapatban még lenne helye a kezdő tizenegyben. Ide tartozik például a bosnyák válogatott balhátvéd, Eldar Civic, az ecuadori Cristian Ramírez, a tunéziai középpályás, Mohamed Ben Romdan és a brazil csatár, Matheus Saldanha, aki a Transfermarkt adatai alapján idei rekordot jelentő, ötmillió euróért távozott az emírségekbeli Al-Vahdához. A csatárt tavaly nyáron nagy várakozásokkal szerződtette a Ferencváros NB I-es csúcsot jelentő 3 millió euróért a Partizan Beogradtól, és nyolcmilliós becsült értéke is rekordnak számított. Ha csak az említett számokat nézzük, üzletileg jól járt vele az FTC, szakmailag viszont azt mondhatjuk, bár nagyon bekezdett a brazil, első négy bajnokiján öt gólt szerzett, utána viszont megállt a góltermésben (a bajnokságban 22 meccsen tíz találattal zárt), és ami az egyik cél lehetett a szerződtetésével, hogy a nemzetközi porondon minőségi előrelépést eredményezzen a Ferencváros támadójátékában, ezt azonban nem sikerült elérni, tíz Európa-liga-mérkőzésen ugyanis csak egy gólt ért el.

A fent nem említett 32 távozó légiós pedig abba a kategóriába tartozik, akire néhány év múlva valószínűleg már nem sokan fognak emlékezni, hogy az NB I-ben is játszott. A nagy kérdés azonban az, milyen minőséget képviselnek azok, akik a helyükre érkeztek.

Eddig ezen a nyáron 28 olyan légiós érkezett az NB I-es klubokhoz, aki most szerződött ide. Közülük kilencen válogatottak hazájukban, a DVSC-nél a venezuelai Josua Mejías, Kazincbarcikán az örmény Varazdat Harojan, Nyíregyházán az északmacedón Dorian Babunszki, a Ferencvárosból az ausztrál Daniel Arzani, az izraeli Gavriel Kanikovszki és az ír Callum O’Dowda, az Újpestből az északmacedón Arijan Ademi, a szlovén Aljosa Matko, valamint a suriname-i Gleofilo Vlijter. Miközben az NB I-ből távozó légiósok között 15 válogatottat találunk. Ez már mutathat egyfajta értékcsökkenést.

Az érkező légiósok tudásszintjét az is mutathatja, milyen szintű bajnokságból érkeztek. A 28 játékosnak csak a fele, 14 érkezett olyan ország első osztályú bajnokságából, amely az UEFA klubkoefficiens-ranglistáján Magyarország előtt található. Az nem véletlen, hogy a 14-ből hetet az FTC (3) és az Újpest (4) hozott össze – az új igazolások nemzetközi megítélését illetően egyértelműen ez a két klub erősödött leginkább a nyáron.

Továbbá az is árulkodó a bajnokság egészére nézve, hogy a becsült értékek alapján az NB I-be újonnan érkező légiósok között csak a ferencvárosi Kanikovszki (2.2 millió euró), O’Dowda (1.2 millió), Cadu (1.2 millió), Toon Raemaekers (1.2 millió) négyes, valamint az Újpestből Vlijter (1.2 millió), Tiago Goncalves (1 millió), Aljosa Matko (1 millió) és a Transfermarktnál legértékesebbnek tartott portugál Iuri Medeiros (2.7 millió) becsült értéke éri el az 1 millió eurót. A távozók közül Saldanha egymaga ért ötmilliót, de a hírek szerint Heitor, Domingues és Ben Romdan vételára is minimum elérte vagy inkább meg is haladta az egymillió eurót (és itt csak a távozó légiósokról beszélünk).

A fentiek együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az NB I-es csapatok által foglalkoztatott játékosok teljes becsült értéke a 2024. szeptemberi állapothoz képest 157 millió euróról jelen állás szerint jó tízmillió euróval, 146.66 millióra csökkent, miközben 2021 és 2024 között folyamatos volt a növekedés.

Összegzésképpen elmondhatjuk, egy-két kivételtől eltekintve nem távoztak kiemelkedő légiósok az NB I-ből, de egy-két kivételtől eltekintve a helyükre érkezők sem jelentenek feltétlenül erősítést. A légiósok száma csökken, de az érkezők becsült értéke is.

A 2024–2025-BEN AZ NB I-NÉL MAGASABBAN JEGYZETT ÉLVONALBELI BAJNOKSÁGOKBAN SZEREPLŐ LÉGIÓSSZERZEMÉNYEK

Debrecen: Álex Bermejo (spanyol, SC Farense – Portugália), Josua Mejías (venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Diósgyőr: Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként)

ETO: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, Rapid Wien – Ausztria)

FTC: Cadu (Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Belgium), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kazincbarcika: Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország)

Nyíregyháza: Dorian Babunszki (északmacedón, Sepsi OSK – Románia)

Újpest: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Tiago Goncalves (portugál, FC Hermannstadt – Románia), Iuri Medeiros (portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia)

IGAZOLÁSOK CSAPATRÓL CSAPATRA: