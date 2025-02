ZTE: egy válogatott csatárt bejelentenek és még egy érkezhet

Rajta kívül a ZTE egyeztetéseket folytat a Ferencvárossal a 20 éves, egyszeres magyar válogatott Gruber Zsombor kölcsönvételéről is, aki tavaly tavasszal, fél évet már játszott Zalaegerszegen. Ugyanakkor Grubert információink szerint az MTK is szívesen látná, de még az sem dőlt el végérvényesen, hogy az FTC valóban kölcsönadja-e. A Greendevils szurkolói oldal a Kecskeméti TE érdeklődéséről is ír még Gruberrel kapcsolatban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe érkezők: Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagó Benett, Bazsika Botond

Kiszemeltek: Almási László (szlovákiai, Banik Ostrava – Csehország, legutóbb kölcsönben: DAC – Szlovákia), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozók: Csontos Dominik (Bp. Honvéd), Josip Spoljaric (horvát, NK Nafta Lendava – Szlovénia), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Kristian Fucak (horvát, NK Osijek, onnan NK Istra – Horvátország), Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC, onnan Ankaragücü – Törökország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

Bebizonyíthatja, hogy mennyire ért a sporthoz. Most megajándékozzuk 5000 forinttal, amivel bármire fogadhat a tippmixpro.hu-n. Ehhez nem kell mást tennie, csak március 16-ig regisztrálnia ezen a linken! (x)