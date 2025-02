ZTE: Almási László kölcsönbe érkezett – hivatalos

A 25 éves, kilencszeres szlovák válogatott csatár, az ősszel a Baník Ostrava kölcsönjátékosaként a DAC-ban szerepelt Almási László kapcsán vasárnap jeleztük, hogy ott volt a lelátón az egerszegiek DVTK elleni meccsén, és rövidesen be is jelenthetik a szerződtetését. Szerdán arról írtunk, hogy a tervezetthez képest később ugyan, de bejelentik az érkezését. Erre azonban szerdán sem került sor, pedig a játékos menedzsere, Roman Vojtek is arról nyilatkozott a szlovák sport.sk-nak, hogy a csatár Zalaegerszegen játszhat a tavasszal. Információink szerint azonban nem várt, adminisztratív akadályok adódtak, ezért nem tudta bejelenteni a ZTE a csatárt a hét elején, a bejelentésre végül csütörtökön került sor.

„Kölcsönbe érkezik a Baník Ostrava kilencszeres válogatott támadója” – írja a ztefc.hu.

A 25 éves Almási Pozsonyban született, hat éves korában a DAC-ban kezdett el futballozni, 2016-ig szerepelt a klub utánpótlásában, majd a szlovák élvonalban már az FK Senicében mutatkozott be 17 évesen. A folytatásban játszott Dunaszerdahelyen, Somorján, a Petrzalkában, az MFK Ruzomberokban (Rózsahegy), aztán kölcsönvette az orosz Akhmat Groznij, 2021-ben pedig a cseh Baník Ostrava szerződtette. Tavaly tavasszal viszont újabb kölcsönjáték következett, előbb Horvátországban, Eszéken, majd ősszel a DAC-nál, melynél 13 bajnokin két gólt szerzett ebben az idényben. Ezután, most, hogy megérkezett a játékengedélye Dunaszerdahelyről, a tavasszal Zalaegerszegen bizonyíthat, a ZTE lesz a kilencedik csapata profi pályafutása során és Magyarország az ötödik ország, ahol pályára léphet bajnoki meccsen.

A legjobb időszakát a Baník Ostravában töltötte, 75 tétmeccsen 25 gólt szerzett. A szlovák válogatottban 2021-ben, Oroszország ellen mutatkozott be, kilenc meccsen játszott, legutóbb 2022 júniusában Kazahsztán ellen, gólt nem szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe érkezők: Almási László (szlovákiai, Banik Ostrava – Csehország, legutóbb kölcsönben: DAC – Szlovákia), Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagó Benett, Bazsika Botond

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozók: Csontos Dominik (Bp. Honvéd), Josip Spoljaric (horvát, NK Nafta Lendava – Szlovénia), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Kristian Fucak (horvát, NK Osijek, onnan NK Istra – Horvátország), Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC, onnan Ankaragücü – Törökország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: