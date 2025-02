Maurides Roque Júnior a feleségének ajánlotta a Nyíregyháza elleni góljait

A FORDLUÓ BALSZERENCSÉJE



Szatmári Csaba, a Diósgyőr védője előbb szép gólt szerzett, majd súlyos sérülést szenvedett az Újpest ellen – a játékos elmondta, nem haragszik a lila-fehérek futballistájára, Kaczvinszki Dominikra, hiszen egyértelmű, nem akart sérülést okozni.



Szerdán már haza is térhet Szatmári Csaba, a Diósgyőri VTK védője, aki az Újpest FC elleni (1–1) szombat esti bajnokin szenvedett magaskülboka-törést bokaszalag-szakadással, miután Kaczvinszki Dominik becsúszva szerelte, de a jobb lábával eltalálta, „begyűrte” a hátvéd bal bokáját.

Kaczvinszki Domik is meglátogatta a kórházban Szatmári Csabát



„Az orvosok azt mondták, ilyenkor benne van a pakliban, hogy törik például a síp­csont is, szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezt megúsztam – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a Diósgyőr 30 éves labdarúgója. – Vasárnap délután megműtöttek, minden rendben zajlott, a következő hat hetet gipszben kell töltenem, majd következik hat hét rehabilitáció, vagyis három hónap kiesik. Ez azt jelenti, hogy reálisan számolva tavasszal már nem léphetek pályára, a célom, hogy a nyári felkészülést tökéletes állapotban kezdhessem el. Ezt nyilván nem könnyű feldolgozni, hiszen rendszeresen játszottam az ősszel, az Újpest ellen is szerepet kaptam, ráadásul gólt szereztem, minden szépnek tűnt, aztán tíz perccel később megtörtént a baj… Amikor Kaczvinszki Dominik becsúszott, egy pillanatig semmit sem éreztem, olyan volt, mint korábban ezerszer. De amikor földet értem, azonnal tudtam, valami nem stimmel: óriási fájdalom hasított a lábamba, majd ránéztem, és láttam, nem áll jól a bokám, itt valami gubanc van… Fogalmam nincs, honnan jött az ötlet, lehet, ösztönös mozdulat volt, de odanyúltam a bokámhoz és »megigazítottam«, a helyére tettem. A dokink, amint odaért, mondta is, hogy nem vagyok százas – kétségtelen, nagy a fájdalomtűrő képességem. Mindenki gyorsan cselekedett, azonnal rögzítették a lábam, a mentő is hamar beért velem a kórházba, a meccs utolsó néhány percét már ott néztem meg. Hihetetlen érzés volt, amikor a stadion közönsége a nevemet skandálta, miközben hordágyon vittek el, ez, valamint a rengeteg üzenet, hívás adott erőt ahhoz, hogy már most pozitívan tekintsek a jövőbe. A klubvezetőség és a csapattársaim is meglátogattak, mindenki a támogatásáról biztosított, és persze a családom is mellettem áll.”



Bartosz Grzelak, az Újpest vezetőedzője mielőbbi gyógyulást kívánt Szatmári Csabának, a miskolci születésű Kaczvinszki Dominik (kis képünkön) pedig hétfőn meglátogatta a kórházban.



„Nem is lehet kérdés, semmilyen szándékosságot nem lehetett felfedezni Dominik mozdulatában, aki már aznap éjszaka hívott, hogy elnézést kérjen – folytatta Szatmári Csaba. – Elmondtam neki, hogy több alkalommal is visszanéztem az esetet, és ilyen becsúszásból rengeteg fordul elő egy mérkőzésen, abszolút nem haragszom rá. Csupán annyi történt, hogy egy teljesen vétlen szituáció sült el nagyon rosszul. Ezen már kár keseregni, előre kell nézni, nem mennék sokra azzal, hogy magamban sírdogálnék a kórházi ágyon. Ha a pályán nem is, mellette, mankóval a kezemben próbálok segíteni a csapatnak ott, ahol csak tudok!” CS. A.

A FORDULÓ DÖNTÉSE



A ZTE FC ellen, a győztes gólt szerző Pálinkás Gergőnek egyértelmű volt, hogy elvállalja a tizenegyest a hosszabbításban.

Menekül a Kecskemét. Az utolsó helyezett a tavaszi nyitó forduló előtt öt pontra volt a már bennmaradást jelentő helyen lévő Zalaegerszegtől, a két együttes pedig éppen egymás ellen kezdte az évet a Széktói Stadionban. A nem sok izgalmat hozó mérkőzésen a KTE hiába játszott fél órát emberhátrányban, a hosszabbításban VAR-ozás után megítélt tizenegyesből a kecskeméti Pálinkás Gergő döntötte el a három pont sorsát, így karnyújtásnyira van a bennmaradást érő tizedik helytől a csapat.



„Nyilván nagyon szerettük volna megnyerni a mérkőzést, fontos volt, hogy győzelemmel kezdjük hazai pályán a szezont – mondta a győztes gólt szerző Pálinkás Gergő az NSO Tv-nek. – Természetesen örülünk a győzelemnek, ám nem dőlhetünk hátra, még nem értük el a céljainkat. Ami a mérkőzést illeti, nagy taktikai harc zajlott a pályán, ami miatt nem is volt tetszetős a játék… Mindkét csapat a biztonságra helyezte a hangsúlyt, örülök, hogy ebből mi jöttünk ki jobban.”

A győzelem ellenére nem lélegezhetnek fel a lila-fehérek, ugyanis továbbra is a tabella utolsó helyén vannak, azonban már kézzelfogható közelben a bennmaradást jelentő tizedik pozíció. Az együttes hétvégén Nyíregyházára utazik, majd következik az MTK Budapest és a Puskás Akadémia elleni bajnoki. J. Á.



A FORDULÓ GÓLJA

Csodálatos gólt szerzett sarokkal a Puskás Akadémia ellen Katona Mátyás, a Fehérvár támadója szerint a kulcs a finom érintés volt.



„Rá kell tenni egy lapáttal” – nyilatkozta Katona Mátyás a Nemzeti Sportnak január 16-án a téli felkészülés közepén, utalva arra, hogy nem elégedett az ősszel nyújtott teljesítményével, és több góllal, valamint gólpasszal szeretné segíteni a Fehérvár FC-t. Nos, úgy tűnik, a 25 esztendős támadó mindent beleadott a téli alapozás alatt, ugyanis kiváló formában kezdte az évet, a Puskás Akadémia elleni bajnokin csodálatos gólt szerzett sarokkal, ami ráadásul három pontot ért a megyei rivális ellen.



„Nagyon akartuk ezt a sikert, és fel is készültünk rá – nyilatkozta az NSO Tv-nek Katona Mátyás.– Az első félidő nagyon jól sikerült, inkább a mi akaratunk érvényesült, a másodikban egy kicsit visszaálltunk, az szerintem nem állt nekünk jól. Átadtuk a területet a Puskásnak, az volt a szerencsénk, hogy szombaton nem a legjobb formájukat mutatták a felcsútiak. Ami a gólomat illeti, éppen jól jött ki, szép akció végén találtam be. Nicolás Stefanelli adott be a szélről, én éppen a labda irányába futottam, »beleszaladtam« a labdába, és csupán egy finom érintésre volt szükség. Hogy ritkán látni ilyen gólt magyar pályán? Nem volt annyira extra megoldás, mondom, a kulcs a finom érintés volt. Egyébként néhányszor edzésen szereztem már hasonlót.”



Katona Mátyás ezzel harmadik gólját jegyezte az OTP Bank Liga 2024–2025-ös kiírásában, a szombati hárommal immár 24 pontja van a Vidinek, amellyel a tabella hetedik helyén áll. A csapat a hétvégén Paksra utazik, majd fogadja a nagy rivális ETO FC Győrt, aztán következik a Gyirmót elleni Magyar Kupa-nyolcaddöntő.





NB I

A 18. FORDULÓ EREDMÉNYEI

február 1.

Paksi FC–ETO FC Győr 1–1

Fehérvár FC–Puskás Akadémia 1–0

Diósgyőri VTK–Újpest FC 1–1

február 2.

DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–1

Kecskeméti TE–ZTE FC 1–0

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 0–0

A 19. FORDULÓ PROGRAMJA

február 7. (péntek)

20.00: MTK Budapest–DVSC (Tv: M4 Sport)

február 8. (szombat)

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

február 9. (vasárnap)

15.30: ZTE FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

18.00: Puskás Akadémia–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)