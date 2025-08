Sergio Navarro a győztes gólt szerző Batik Bencéről: „Vezéregyéniség az öltözőben”

Sergio Navarro: Nagy öröm, hogy Batik góljával nyertünk

– Az eredménnyel nyilván elégedett – a játékkal is?

– Öröm volt látni, hogy a játékosok milyen jól megvalósították a megbeszélt taktikát. Szeretnénk tovább fejleszteni a győztes mentalitást, ezen a téren is előreléptünk. Remek ellenfelet sikerült legyőznünk, még úgy is, hogy az első félidőben kicsit idegesen játszottunk. Próbáltunk változtatni, hogy a helyzeteinkből sikerüljön betalálni, és ez szünet után össze is jött.

– A gólt a nem kevés megpróbáltatáson átesett Batik Bence szerezte. Külön öröm ez?

– Batik Bence vezéregyéniség az öltözőben, és valóban nagy öröm, hogy az ő góljával nyertünk. Nagyon keményen dolgozik, jól is játszott, rengeteg energiát fektetett abba, hogy a sérülései után ismét ilyen szinten tudjon teljesíteni. Megérdemelte ezeket a pillanatokat.

– Az első hazai mérkőzésén hogyan tetszett a stadion hangulata?

– Lenyűgözött, magával ragadott. Edzőként sokszor nehéz élvezni ezeket a pillanatokat, de a győzelemmel együtt tökéletes volt minden, amit ezúttal átélhettem.

Horváth Dávid: Elfelejtettük, hogy az NB I-es mezőny legjobb rúgótechnikájú játékosa a Debrecenben játszik.

– A rossz helyzetkihasználás eredményezte a vereséget?

– Elsősorban igen. Rengeteg kapura lövésünk és tizenhatoson belüli esélyünk adódott, többször jól törtünk be a büntetőterületen belülre, de mindent kihagytunk, így aztán minimális vereséget szenvedtünk. Minden győzelem megérdemelt, ahogy most a Debrecené is.

– A csapata játékáról mi a véleménye?

– Eléggé hullámzott a teljesítményünk, voltak kifejezetten jó időszakaink, de olyanok is, amikor nem voltunk precízek, lassan járt a labda. Ha nem is voltak kimondott ziccereink, de lehetőségeink azért bőven. Emellett elkövettük azt a hibát, hogy „elfelejtettük”, Dzsudzsák Balázs személyében a teljes NB I-es mezőny legjobb rúgótechnikájú játékosa a Debrecenben játszik.

– Miként értékelné a kezdőcsapatban először lehetőséghez jutó Németh Hunor teljesítményét?

– A felkészülési időszakban nem volt velünk, így néhány elemet még finomítani kell a játékában, de jó teljesítményt nyújtott, amire lehet alapozni a jövőben is. Idő kell neki, hogy megismerje a csapatot, a társait, és ha jobb lesz az együttműködése a többiekkel, tovább javulhat a teljesítménye.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6233 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Batik (56.)

