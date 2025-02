Hiába támadta végig a meccset a Ferencváros, az MTK egy pontot elvitt az Üllői útról

NB I

18. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 0–0

Budapest, Groupama Aréna. 6695 néző. Vezette: Berke Balázs.

Eljött ez a pillanat is: bemutatkozott az NB I-ben a Ferencváros új vezetőedzője, Robbie Keane. Vasárnap este első alkalommal irányította magyar bajnokin a zöld-fehéreket az ír szakember, de a pályán volt olyan játékos, akinek lehetett emléke az egykori támadóról. Az MTK hátsó alakzatában helyet kapó Kádár Tamás 2012-ben pályára lépett az Írország ellen 0–0-val véget érő válogatott meccsen, a történet szépséghibája, hogy mire a magyar védőt becserélték, addigra Robbie Keane-t le…

Ezúttal az első félidővel inkább Kádár Tamás lehetett elégedett.

A Ferencváros alig került helyzetbe; noha Matheus Saldanha már az első percben lövéssel próbálkozott, az első félidőben komoly ziccereket nem dolgozott ki a Fradi. Tosin Kehindének és Mohammed Abu Faninak akadt még egy-egy lövése, ám ezek inkább voltak lehetőségek, mintsem helyzetek. A vendégek becsülettel állták a sarat, elzárták a kapujuk felé vezető utat, az oldalvonal mellett álldogáló Robbie Keane pedig máris szembesülhetett vele, milyen forgatókönyvre épülnek általában a Ferencváros bajnoki meccsei a Groupama Arénában: az ellenfél védekezik, a Fradi pedig sokat passzolva, a kezdeményezést magához ragadva játszik.

A legnagyobb feladat a tömörülő védelem feltörése, és hogy a fordulást követően ez össze is jöjjön, egy óra elteltével érkezett a pályára Varga Barnabás. Az MTK vezetőedzője, Horváth Dávid is kedvet kapott a cseréléshez, többet is változtatott, és rögtön jött is az első helyzetük a vendégeknek, a 62. percben Marin Jurina fejelte a labdát az alsó sarok irányába. Egyre bátrabban kezdeményezett a kék-fehér együttes, akadt távoli lövése is, de a biztos védekezést nem adta fel. A Ferencváros próbálta megtalálni a rést a pajzson, a szintén csereként beálló Adama Traoré kísérelt meg lendületet vinni a hazaiak játékába, ám ha a hazaiak eljutottak a beadásig, a középre ívelés rendre célt tévesztett, hol túl rövid, hol túl hosszú volt a kanyarítás.

Már az utolsó húsz percnek vághattak neki a csapatok, és láthatóan Robbie Keane türelme is fogyott, újabb két friss futballistát küldött pályára, bízva benne, valakinek sikerül feltörnie a vendégek védelmét. A fiatal Tóth Alex mellett Lenny Joseph is érkezett, akit a télen a francia másodosztályú Grenoble-tól szerződtetett a Fradi, és utóbbi kis híján az első labdaérintéséből gólt szerzett, Tóth Alex pontos beadását követően centiméterekkel lőtte a labdát kapásból a bal alsó mellé. A mérkőzés végéhez közeledve próbált nyomást gyakorolni a hazai csapat az MTK-ra, egyre-másra érkeztek a beadások a kapu előterébe, de a kék-fehérek foggal-körömmel küzdöttek, és minden négyzetcentimétert lezártak a tizenhatoson belül.

A Ferencváros nem találta a masszív védekezés ellenszerét, Robbie Keane első bajnokija tehát felemásra sikerült: gólt nem kapott a Fradi, de nem is lőtt. A lefújás pillanatában a játékosok közül többen is bosszúsan csaptak a levegőbe, egyértelmű volt, elégedetlenek az eredménnyel – a támadójátékban ezúttal nem volt átütőerő.

AZ ÁLLÁS 1. Puskás Akadémia 18 11 2 5 29–19 +10 35 2. Ferencvárosi TC 17 10 5 2 28–16 +12 35 3. Diósgyőri VTK 18 8 7 3 26–22 +4 31 4. MTK Budapest 18 9 3 6 30–23 +7 30 5. Paksi FC 18 8 4 6 35–31 +4 28 6. Újpest FC 18 7 7 4 22–15 +7 28 7. Fehérvár FC 18 7 3 8 25–25 0 24 8. ETO FC Győr 18 4 7 7 24–27 –3 19 9. Nyíregyháza Spartacus 18 5 3 10 22–32 –10 18 10. Zalaegerszegi TE 17 4 4 9 20–25 –5 16 11. Debreceni VSC 18 4 4 10 28–38 –10 16 12. Kecskeméti TE 18 3 5 10 13–29 –16 14