Maurides különös mesterhármast szerzett, legyőzte a Loki a Szparit

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–1 (1–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8011 néző. Vezette: Bogár

Gólszerző: Bárány (7.), Maurides (77., 90.), ill. Maurides (12. – öngól)

Kiállítva: Temesvári (88., Nyíregyháza)

Kifejezetten jót tett a vasárnapi hóesés a DVSC által vasárnapra tervezett két eseménye közül az egyiknek… A keleti rangadó reggelére meghirdetett disznótor ugyanis kifejezetten hangulatosra sikeredett a sűrű fehér pelyhek közepette, így remek hangulatban kezdődött meg a hangolódás már reggel kilenckor. A nap főeseményének azonban a Debrecen–Nyíregyháza rangadó ígérkezett, a gyepszőnyeget pedig hamar befedte a frissen hullott hó. A DVSC pályamunkásai órákat küzdöttek azért, hogy a játéktér a kezdésre játékra alkalmas legyen, nem rajtuk múlt, hogy ez nem teljesen sikerült.

A téli szünetben a debreceniek voltak aktívabbak az átigazolási piacon és a kezdőcsapatokon is nyomott hagyott. A vendégeknél mindössze a ciprusi Pavlosz Korrea volt új szerzemény, míg a Lokinál öt frissen szerződtetett labdarúgó kapott lehetőséget. Nem volt meglepő, hogy Nestor El Maestro a Lang Ádám, Maximilan Hofmann párost szerepeltette a védelem közepén, Amos Youga és a brazil csatár Maurides beállítása sem volt váratlan. Arra viszont kevesen számítottak, hogy az őszt végigvédő Megyeri Balázs helyén a West Ham Unitedtől kölcsönvett 22 éves Hegyi Krisztián kezdett a kapuban.

(Fotó: Koncz Márton)

A csúszós talajon néha a kitámasztás is nehézséget okozott a pályán levőknek, ezt figyelembe véve nem lehetett panasz a színvonalra. Sőt, az első negyedórában két gól is született. A Debrecen szerzett vezetést, miután Amos Youga kapu elé ívelt labdáját Bárány Donát fejelte a hálóba az akció közelről figyelő Pavlosz Korrea mellett. Ünnepelt a nyolcezres nézősereg jelentős része, ám nem sokkal később a vendégszektort zsúfolásig megtöltő nyíregyházi tábor került extázisba. A 11. perc végén Hegyi Krisztián még két bravúrral bizonyította, nem érdemtelenül kapott lehetőséget, ám a védéseket követő szöglet után Maurides válláról pattant a debreceni kapuba a labda. Így esett, hogy bár mindkét debreceni csatár betalált, 1–1 állt az eredményjelzőn.

A szünetig kiegyenlített volt a játék, a vendégek többet birtokolták a labdát, de a középpályát a debreceniek uralták, köszönhetően a minden párharcát megnyerő Amos Yougának. A Közép-afrikai Köztársaságban született középpályás ráadásul a megszerzett labdákat is jól megjátszotta, a levegőben pedig korlátlan úr volt.

Lang Ádám bemutatkozott a Lokiban (Fotó: Koncz Márton)

Az egyre erősebb havazásban aztán gyengébb lett a színvonal, a hazaiak irányították a játékot, több helyzetük volt, mint a Nyíregyházának. A Szpari egyetlen második félidei lehetőségénél Ferenczi János mentett önfeláldozóan Zan Medved elől, meg is sérült az esetnél, de kiválása után is stabil maradt a Loki hátsó alakzata. A debreceni fölény a végjátékban már gólokban is megmutatkozott, miután Maurides megmutatta, az ellenfél kapuja előtt érzi magát igazán otthon. Először egy lecsorgó labdát váltott gólra, majd a kilencvenedik percben bebiztosította a hazai győzelmet a brazil csatár.

Így a DVSC nyerte meg a havas keleti rangadót, amely után a debreceni szurkolók sokkal optimistábban tekinthetnek a jövőbe, hiszen egy nagyon fontos lépést megtett a bennmaradás felé a korábbi hétszeres bajnok.