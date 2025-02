Egy pontot hazavitt a Győr a Pakstól

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Paksi FC–ETO FC Győr 1–1 (1–1)

Paks, Paksi FC Stadion, 2510 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Ötvös (76.), ill. Benbuali (79.)

Kettő itt, kettő ott… Bognár György vezetőedző döntött, a tavasz nyitó mérkőzésén Ádám Martin és Tóth Barna a kezdőcsapatban, Böde Dániel és Könyves Norbert pedig a kispadon kapott helyet. Az NB I valaha volt (egyik) legkeményebb csatárnégyese az előttünk álló hónapokban alighanem sok gondot okoz még a védőknek, ám a szezon első negyvenöt perce visszafogott támadójátékot hozott. Ádám Martinnak ugyan volt egy pattogós lövése, Tóth Barnának két fejese, de elsöprő lendületű akciókról, ellentmondást nem tűrő támadásokról nem lehetett beszélni. Bognár György összeállítása így is tartogatott némi meglepetést, Vécsei Bálintot a felkészülés alatt belső védőként próbálgatta a tréner, és a jelek szerint elégedett is volt vele, hiszen a Győr ellen új posztján kezdett a rutinos labdarúgó.

Noha péntek este visszatért Paksra Szappanos Péter, a kölcsönbe érkező kapus szombaton még nem volt ott a zöld-fehérek mérkőzésén. A játékost a szaúdi Al-Fateh fél évre adta kölcsön egykori csapatának, ő azonban csak a vasárnap érkezik meg Magyarországra, így csak a jövő héten kapcsolódik be a munkába. Szappanos Péter még nem volt ott a meccsen

A vendégek kezdőjében mindössze egyetlen magyar kapott helyet, a téli felkészülés alatt a 19 esztendős Bánáti Kevin harcolta ki helyet magának, hogy első perctől a pályán lehessen. A vendégek légiósai közül egy-egy keményebb hazai belépőt követően többen is számonkérően förmedtek Erdős József játékvezetőre, ám rendkívül szimpatikus volt az oldalvonal mellett álldogáló Borbély Balázs vezetőedző reakciója. A fiatal tréner nem a bírón kérte számon a döntések jogosságát, hanem saját futballistáit teremtette le, mondván, a kemény belépők benne vannak a futballban, tessék felállni és játszani.

A fordulás után az első néhány perc az ETO-é volt, majd erőre kapott a Paks, mintha a két együttes megbeszélte volna, előbb egyik, majd a másik csapat egykapuzhat öt percen át. Helyzetekig eljutott mindkét fél, a befejezésekkel azonban gond volt, a technikai hibák száma a második félidőre sem csappant meg, rengeteg volt a rossz passz, pontatlan indítás, rosszul átvett labda. Borbély Balázs szombaton ötvenedik tétmérkőzésén ült felnőttcsapat kispadján, és első cseréjéből úgy tűnt, szeretne győzelemmel ünnepelni: pályára küldte a húszesztendős gambiai csatárt, Nfansu Njiét, aki szabadon igazolható futballistaként érkezett Győrbe, a felkészülés alatt két gólt is szerzett. A hajrára aztán hazai oldalon érkezett Böde Dániel (is), ám beállásával maradt a két erőcsatár a pályán, ugyanis Tóth Barnát váltotta. A 67. percben ezzel újra összeállt a Böde Dániel, Ádám Martin csatárduó, a paksi szurkolók joggal bíztak benne, a kapu elé érkező beadások egyikéből – ha nehezen is – megszülethet a győztes hazai gól.