Kártik Bálint: Már másként tekintek az NB I-es szereplésre

SOKAT KELLETT VÁRNIA a bemutatkozásra, de Kártik Bálint azt mondja, megérte. A futballista áprilisban ünnepelhette 28. születésnapját, vagyis viszonylag későn debütált az élvonalban, amikor is a Kazincbarcika játékosaként az 1. fordulóban pályára lépett a Puskás Akadémia elleni találkozón (a házigazda felcsútiak 2–1-re nyertek). Egy tapasztalt, a pályafutása közepén járó futballista másként éli meg az élvonalbeli szereplést, mint egy tíz évvel fiatalabb tehetség?

„Egészen biztosan – mondta lapunknak a Kazincbarcika középpályása. – Nyilván ideális állapot, ha a tizennyolc éves játékos egy, a fiatalokat bátran szerepeltető klubban lehetőséget kap, és talán ezt természetesnek is veszi. Én rengeteget dolgoztam azért, hogy idáig eljussak, így másként tekintek erre, nagyon megbecsülöm, és minden pillanatát szeretném kiélvezni.”

Miért kellett erre ennyit várni? És volt-e olyan időszak, amikor letett az álmairól, mert elérhetetlenül távolinak tűnt a legmagasabb osztály?

„Debrecenben nevelkedtem és mint minden gyerek, én is arról álmodoztam, hogy a nevelőegyesületemben leszek sikeres – mondta Kártik Bálint. – Ám 2016-ban világosan megmondták, hogy nem számolnak velem. Az indoklás szerint lassú vagyok, és nem találták a posztomat sem az akkori Lokiban. Maradhattam volna az NB III-as csapatban, de azzal a kikötéssel, hogy túl sok játéklehetőségre ott sem számíthatok. Esélyt kaptam a Nyíregyházától három nap próbajátékra – amikor Mátyus János a második nap végén azt mondta, számít rám, nagy örömmel írtam alá a szerződést. Végül négy és fél évig voltam a Szpari játékosa.”

Ebben az időszakban lett volna lehetősége osztályt váltani, hiszen a Paks érdeklődött iránta, a futballista azonban hosszas vívódás után maradt Nyíregyházán.

„Bármikor találkozom Haraszti Zsolt ügyvezetővel, szeretettel, tisztelettel üdvözlöm, szoktunk beszélgetni – mondta a futballista. – Nagyon szerettem volna a legjobbak közé kerülni, megtisztelő volt a klub ajánlata, de tizenkilenc évesen úgy gondoltam, több játéklehetőségem lesz Nyíregyházán, mint Pakson. Talán másképp alakul a karrierem, ha akkor igent mondok, de így döntöttem, és utólag nem gondolkozom azon, mi lett volna, ha… Kétezerhúsz végén megkeresett a Puskás Akadémia, és a felcsútiaknak már igent mondtam.”

Az elképzelés az volt, hogy fél évig kölcsönben Csákváron szerepel, és 2021 nyarán csatlakozik az NB I-es csapathoz. Az élet átírta a tervet: az első csákvári mérkőzésén, 2021 januárjában a Vasas ellen a nyolcadik percben elszakadt a keresztszalagja.

„A rehabilitációval eltelt a tavasz és a nyár, így a következő idényben maradtam Csákváron – emlékezett a történtekre az újonc játékosa. – Akkoriban nagyon távolinak éreztem, hogy élvonalbeli labdarúgó lehet belőlem, igaz, a feleségem akkor is mondogatta nekem: dolgozz tovább, legkésőbb huszonnyolc éves korodban eljutsz oda. Csákvárról Pécsre kerültem, onnan szerződtem 2023-ban Kazincbarcikára.”

És ezzel a klubbal jutott fel az élvonalba 244 NB II-es bajnoki mérkőzés után – 28 évesen.

„ Az elmúlt években volt szerencsém több nagyszerű futballistával együtt játszani – mondta Kártik Bálint. – Többen mondogatták, nekem könnyebb lenne az első osztályban játszanom, mert az NB II-t a ­felívelt labdák, a kemény párharcok jellemzik, két csel után odalép egy szigorú védő… Az NB I-ben viszont a játéktudás dominál, a csapatok futballozni akarnak, nem csak erővel próbálják legyőzni a másikat – és ezt már a múlt heti első bajnokin is éreztem. A sérülés miatt végül nem lehettem a Puskás Akadémia játékosa, de sok ismerőssel találkoztam a meccs előtt, és nagy szeretettel köszöntöttek, ők is tudták, milyen utat jártam be, míg elértem az élvonalat. Évekkel ezelőtt közel voltam ahhoz, hogy Felcsúton mutatkozzak be, így sorsszerű talán, hogy ott kezdtük a bajnokságot. Következik a Ferencváros elleni mérkőzés, csaknem egy évtized NB II-es szereplés után óriási élmény lesz a Groupama Arénában pályára lépni. Élvezni akarom a játékot, nekünk nincs vesztenivalónk, nyugodtan játszhatunk, és ezért akár meg is lephetjük a Ferencvárost.”

