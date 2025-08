Skribek Alen: Három pontért megyünk Diósgyőrbe

Skribek Alen jól kezdte a bajnokságot, hiszen a DVSC elleni mérkőzésen gólt szerzett (Fotó: Szabó Miklós)

Visszatér Diósgyőrbe Skribek Alen. A gyors szélső a tavaszt a Paks kölcsönjátékosaként Miskolcon töltötte, ahol eleinte sérüléssel küzdött, majd nyolc bajnokin egyszer volt eredményes, idén nyáron pedig a tolnaiaktól a ZTE FC-hez került – szintén kölcsönbe. Szombaton immár zalaiként korábbi társai ellen játszik Miskolcon.

„Remekül éreztem magam Diósgyőrben, jó érzésekkel térek vissza, de nem dolgozik bennem pluszmotiváció, ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik mérkőzésre – mondta lapunknak a 24 éves támadó. – Csak a saját csapatommal foglalkozom, igyekszem betartani a szakmai stáb utasításait, ahogy a társaim is. Habár a Diósgyőr újpesti vereséggel kezdett, mi sem tudtunk győzni, hiába vezettünk háromszor is a Debrecen ellen. A vezetőedzőnk, Nuno Campos eltiltás miatt szombaton nem lehet a kispadon, de ott lesz a stadionban, s a két pályaedző is tökéletesen ismeri a játékrendszert, ők is mindenben segítenek nekünk. Három pontért megyünk Diósgyőrbe.”

Skribek Alen a nyitó fordulóban gólt szerzett a DVSC ellen, ráadásul a ZTE-ben ő nyújtotta az egyik legjobb teljesítményt.

„Sokat számít, hogy szinte a teljes felkészülést a csapatnál végeztem, a tesztmérkőzéseken is jól ment a játék, gólokat szereztem. Nagyszerű erőben és formában érzem magam, de még nem értem el a topformámat. Boldog vagyok, hogy az első bajnokin rögtön betaláltam, remélem, így folytatom és segítek a Zalaegerszegnek. Érzem a szakmai stáb bizalmát, ezt pedig amikor csak lehet, szeretném meghálálni. ”

Skribek Alen pályafutása során még nem nyert a DVTK ellen, két mérkőzésen egy döntetlen (1–1) és egy vereség (1–2) volt a mérlege még a Budafok játékosaként.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ, szombati mérlőzések

17.45: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!