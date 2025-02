Katona Mátyás remek gólja döntötte el a Fehérvár–Puskás Akadémia rangadót

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 1–0 (Katona Mátyás 13.)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2315 néző. Vezette: Pintér Cs.

Vármegyei rangadóval kezdte meg tavaszi szereplését az NB I-es tabella élén telelő Puskás Akadémia FC, amely Székesfehérváron vendégeskedett. Egyik csapat kerete sem változott sokat a téli átigazolási időszakban, s egyetlen újonnan érkező játékos sem került be a kezdőcsapatokba… A Fehérvárt érte nagyobb veszteség a télen, hiszen távozott a házi gólkirálya, Nejc Gradisar, aki az ősszel hétszer volt eredményes a bajnokságban. Vélhetően az ő pótlására szerződtették a piros-kékek a legutóbb a pozsonyi Slovanban szereplő Ivan Szaponjicsot, de a szerb csatár keretben sem volt a PAFC ellen. Mindenesetre a legendás nyugati klub, a most a német másodosztályban élen álló 1. FC Köln játékosmegfigyelője is ott volt a Sóstói Stadionban, csak azt nem árulta el, kinek a játékát figyeli árgus szemekkel.

A hazaiak előtt adódott az első helyzet, az ötödik percben Katona Mátyás jobbról tört be a tizenhatoson belülre, a bal lábára jött ki a lövés, 12 méterről jól is lőtt, de Pécsi Ármin kitornázta a léc alól a labdát. A következő percben pedig már Nagy Zsolt remek indításával Lamin Colley tört kapura, épphogy blokkolni tudták a lövését – élénken indult a mérkőzés. A lelátón is, mert a fehérvári ultrák egyszer csak obszcén szavakkal szavakkal szidni kezdték az MLSZ-t, majd tüntetőleg kivonultak a kapu mögül… Így a legtöbben valószínűleg lemaradtak csapatuk góljáról is a 13. percben, amikor Nicolás Stefanelli balról remekül adott középre Katona Mátyásnak, ő pedig gyönyörű mozdulattal, bal sarokkal perdített a bal alsó sarokba! A gól után pár perccel pedig újabb csapás érte a felcsúti csapatot, mivel súlyosan megsérült a csapatkapitánya, Szolnoki Roland, akit hordágyon kellett levinni a pályáról, nem is tudta folytatni, Artem Favorov állt be a helyére.