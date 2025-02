Emberhátrányban, egy videobírós tizenegyessel nyert a Kecskemét a ZTE ellen

Apropó, Anderson Esiti.

Mint ismert, a nigériai labdarúgó a téli átigazolási időszakban került az FTC-től Zalaegerszegre, úgy, hogy ősszel csupán négyszer volt kezdő a bajnokcsapatban, kétszer pedig csereként kapott lehetőséget. Ennek ellenére nem látszott a játékán a meccshiány, láthatóan stabilitást adott a középpályán a ZTE-nek, gólt azonban ő sem tud rúgni. Hogy a szünetben mi késztette Gera Zoltánt arra, hogy a védelem előtt futballozó Bocskay Bertalan helyett Vágó Leventét, míg a sokat futó, ezúttal szintén a középpályán szerepeltetett Nagy Krisztián helyett az inkább védekező Mihajlo Meszhit küldje pályára, nem tudható. Ami bizonyos, a cseréket követően valamivel nagyobb nyomást helyezett a ZTE-re a KTE, mint az első félidőben, tegyük hozzá, nem volt nehéz. A mérkőzés hajrájához közeledve újabb kettős cserére szánta el magát a nem sokkal előtte, a 66. percben emberhátrányba került hazaiak szakvezetője: nem nézhette tovább csatárai, Driton Camaj és Lukács Dániel hatástalan játékát, s Pálinkás Gergőt, valamint Májer Milánt küldte pályára, tőlük remélve, hogy áttörik a vendégek védelmét. Márton Gábor is reagált a változtatásra, s csakúgy, mint kollégája, ő is lehozta a kapura semmi veszélyt sem jelentő Yohan Croizet-t és Dénes Vilmost, s két csatárt, Sajbán Mátét és Németh Dánielt küldte be.

S bár a taktikázás nagyszerű volt, a közönség mégis inkább a gólnak örült volna. Nos, végül a hazai drukkerek vágya teljesült, ugyanis a KTE a játékidő hosszabbításában rúgott tizenegyesgóllal győzött, és szerezte így meg az NB I-ben maradáshoz oly fontos három pontot.