NB I: Szélpál Norbert fájdalmak és műtétek után elköszönt a Pakstól

HA EGÉSZSÉGES LENNE, Szélpál Norbert minden kétséget kizáróan most a törökországi Belekben edzőtáborozna a Paksi FC-vel, és azon dolgozna, hogy a lehető legjobb állapotba hozza magát a bajnokság februári folytatására. A sors azonban gonosz tréfát űz a 28 esztendős labdarúgóval: makacs sérülése miatt kilenc hónapja futballozhatott legutóbb (2024. április 13-án a Fehérvár ellen 2–1-re elveszített bajnokin), emiatt nemcsak a törökországi felkészülésről maradt le, hanem a múlt héten közös megegyezéssel szerződést is bontott klubjával.

„Azon a tavaszi, Fehérvár elleni mérkőzésen sérülés miatt cserét kellett kérnem, ám az az igazság, hogy akkor már egy éve fájt a lábam – kezdett történetébe Szélpál Norbert. – Egy felkészülési mérkőzésen jelentkezett először a probléma, olyan érzésem volt, mintha meghúzódtam volna. Injekciókkal később tudtam játszani, de állandóan gyulladásban volt az a rész, majd jött a Vidi elleni bajnoki, s nyilalló fájdalmat éreztem hátul a lábamban, a combizom ínrésze szakadt el, egyértelmű volt, műtét mellett kell dönteni. Miután visszavarrták a leszakadt ínt, tisztában voltam vele, hosszú rehabilitáció vár rám, ugyanakkor bizakodó voltam, lelkiismeretesen végeztem a gyógytornát a protokoll szerint, és persze kaptam a különböző kezeléseket. Sajnos a lábam nem úgy javult, ahogy reméltem, az edzéseken újra fájdalmat éreztem: amikor lehajoltam vagy egy gyorsabb lépést tettem, zsibbadó érzést észleltem, sokáig még az ülés is fájdalommal járt. Lett volna lehetőség arra, hogy Finnországban újra megoperáljanak, ám ezt a lépést egyelőre nem vállaltam. Haraszti Zsolt ügyvezetővel megbeszéltük, felbontjuk a szerződésemet – maradjunk annyiban, nehéz döntés volt.”

Korábban a csípőjét is műteni kellett, volt egy porcszakadása is a térdében, aztán jött a comboperáció, tulajdonképpen érthető, hogy nem akart mindenáron újra a műtőasztalra feküdni. Való igaz, ezzel lezárult egy fejezet a pályafutásában, amely szinte napra pontosa öt évig tartott, és a sérüléseket leszámítva rengeteg örömöt szerzett. Kétezerhúsz januárjában úgy igazolt Békéscsabáról Paksra, hogy egy NB I-es találkozó volt a lábában (2016. február 27-én az MTK Budapest elleni 0–0-s meccsen öt percet kapott Zoran Szpisljak vezetőedzőtől), ám már az első idényében alapemberré vált. Remek fizikumát, egyre érettebb játékát látva többen is úgy vélték, még a válogatottba is eljuthat, és bár nem így történt, jó szívvel gondol vissza pályafutása paksi fejezetére.

„Hogy mi történt velem a szerződésem felbontása óta? A gyógytornát továbbra is csinálom, amikor nincs terhelés, érezhetően javul a lábam… – folytatta Szélpál Norbert. – A műtétet követő negyedik-ötödik hónapnál már éreztem, a beavatkozás nem hozta meg a remélt eredményt, volt időm felkészülni arra, ami történt. Nem vagyok magam alatt, lezártam ezt a fejezetet, élvezem a családdal eltöltött időt, s majd kiderül, mit tartogat nekem a jövő. Egy biztos: nagyon jól éreztem magam Pakson, hálás vagyok Haraszti Zsolt ügyvezetőnek, hogy bízott bennem, valamint a menedzseremnek, Horváth Zsoltnak is, aki annak idején a lehetőségeim közül a Paksot favorizálta, mondván, ott jó helyem lesz, és ez be is jött. Nagyszerű csapattársaim voltak, barátokat szereztem, úgy érzem, amikor egészséges voltam, tudtam segíteni az együttesnek. A csúcsot egyértelműen a tavalyi Magyar Kupa-döntő jelentette, noha egy nappal a műtétem előtt akkor már nem játszhattam. Mindent köszönök, az pedig természetes, hogy szurkolok a csapatnak.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Ádám Martin (Aszterasz – Görögország, szabadon igazolhatóként), Könyves Norbert (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Szendrei Ákos (Dunaszerdahely – szlovákiai)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Szélpál Norbert (szabadon igazolható), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe távozók: Skribek Alen (Diósgyőri VTK), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –