Bognár György: Ritkaság, de nem láttam gyenge teljesítményt

– Amikor szombat este kerestem és érdeklődtem, mivel tölti az idejét, azt felelte, az angol bajnokság összefoglalóját nézi. Melyik csapattal szimpatizál?

– Nincs kedvencem, mindig annak drukkolok, amelyik hátrányban van és gólt akar szerezni – válaszolta lapunknak adott interjújában Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, aki az általa irányított csapattal Belekben készül a bajnokság tavaszi folytatására. – De mondhatom azt is, mindig a kék-fehéreknek, például az Evertonnak. Természetesen a Liverpoolt megkülönböztetett figyelemmel követem, amióta Szoboszlai Dominik ott futballozik, csak azt nem értem, miért nem vállalkozik többször kapura lövésre, a Brentford elleni nagyszerű bombája után is a lécen csattant a labda. És szurkolok Kerkez Milosnak is, aki pazar gólt szerzett a Bournemouthban a Newcastle ellen.

– Kedd óta Törökországban készülnek: minden úgy alakul, ahogyan eltervezte?

– Azért vagyunk itt és azért fontos az edzőtábor, hogy mérkőzéseket játsszunk, méghozzá márkás csapatokkal. Csütörtökön az osztrák LASK volt az ellenfelünk, pénteken a lengyel Pogon Szczecin, mindkét együttes szervezetten, agresszívan futballozik. A LASK játékerejéről annyit, hogy a Konferencialiga főtábláján szerepel, a Pogon pedig hozzánk hasonlóan kupadöntőt játszott hazájában legutóbb, igaz, elveszítette a Wisla ellen. A lengyel csapattal tavaly is megmérkőztünk, akkor mi kaptunk ki három nullára, és bár ugyanazzal a kezdő tizeneggyel állt fel ellenünk, ezúttal fordított eredmény született. Erőszakosak voltunk, oda toltuk a kapuja elé, és bár voltak veszélyes kontratámadásai, nagyon jól játszottunk. A LASK ellen főleg a fiatalok jutottak szerephez, az első játékrészben kimondottan jól futballoztunk, aztán a rivális a szünetben tízet cserélt, mi már nem voltunk annyira frissek, és kaptunk két gólt. Mindkét találkozó tetszett, és ami ritkán fordul elő, ezúttal megtörtént: nem láttam gyenge teljesítményt egyik mérkőzésen sem! Láthatóan próbáljuk az őszi szezon végén elkövetett hibáinkat kijavítani, úgy, hogy megyünk előre, nem veszünk vissza az elképzeléseinkből.

– Azt mondja, nem voltak gyenge teljesítmények: ilyenkor az öltözőben meg is dicséri a játékosokat? Vagy csak annyit mond mosolyogva, hogy meg lehet inni egy sört a vacsoránál?

– Azzal kezdem az értékelést, hogy kitérek arra a két helyezkedési hibára, amelyeket azért láttam… De elmondtam azt is, hogy jól teljesítettek, a hozzáállással sohasem kell foglalkoznom, az nálunk mindig rendben van. Voltak taktikai észrevételeim az őszi teljesítményünkkel kapcsolatban, nyilván kértem, hogy ezeket orvosoljuk, és erre megvolt a törekvés.

– Fontos önnek, hogy ebben az időszakban milyen eredményeket ér el a csapata?

– Hatodrangú kérdés. Mi több, egyáltalán nem bánom, ha ilyenkor egyszer jól elvernek bennünket – igaz, ez eddig nem történt meg –, hogy lássuk, mi nem működik, ne gondoljuk, hogy minden rendben van, ne kényelmesedjünk el.

– Ádám Marin és Könyves Norbert átigazolásával két nagyszerű támadó érkezett a keretbe, mindketten bizonyították már, nem jönnek zavarba az ellenfelek kapuja előtt. De! Ott van a góllövőlistát vezető Böde Dániel és az egyre jobb formát mutató Tóth Barna is, szinte a bőség zavarával kell megküzdenie. Okozhat ez problémát is?

– Már miért okozna? Nagyszerű, hogy van választási lehetőség, nyilván próbáljuk ehhez igazítani a játékunkat.

– Amikor 2021 nyarán Hahn János Dunaszerdahelyre igazolt, azt mondta, van az öltözőben olyan játékos, aki képes lehet annyi gólt szerezni, mint a távozó gólkirály. Igaza lett, Ádám Martin fantasztikusan teljesített, harmincegy találattal lett gólkirály. Hogy érzi, a visszatérő válogatott támadó meg tudja közelíteni akkori formáját?

– Van egy kis lemaradása, régen játszott tétmérkőzést, ugyanakkor valamennyien abban reménykedünk, jönnek majd a góljai. De ne felejtsük el, ő csapatjátékban is fontos láncszem volt, meg tudta tartani a felpasszolt labdát, mindig volt folytatás. Mindent megteszünk, hogy minél előbb utolérje magát, ő pedig tudja, hétről hétre bizonyítania kell, ha ott akar lenni a válogatottban.

– A tizennyolc esztendős Győrfi Milán nevét az ősszel ismerhették meg a szurkolók, vagány futballjával valósággal berobbant. Lát a paksi utánpótlásban hozzá hasonló tehetséget?

– Horváth Kevin itt van velünk Törökországban, semmivel sem rosszabb játékos Győrfi Milánnál. Kétezerötös-kétezerhatos születésű futballistákról beszélünk, de vannak más posztokon is tehetséges játékosaink, velük is számolunk.

– A Paks a tabella ötödik helyéről várja az OTP Bank Liga februári folytatását, a klub ügyvezetője, Haraszti Zsolt még a kiutazás előtt elmondta, a nemzetközi szereplés kiharcolása a cél.

– Három pontra vagyunk a dobogótól, csapatunk méltó ellenfele akár a Diósgyőrnek, akár az MTK-nak a dobogóért zajló versenyben, biztos, hogy egyiküknél sem vagyunk gyengébbek. A kupa az más, ott sok múlik a sorsoláson, ha például kisorsolják valakinek a Ferencvárost, és idegenben kell játszania, kevesebb az esélye. De azzal is tisztában vagyunk, az NB II-es Mezőkövesd otthonában sem lesz egyszerű a helyzet, azt a meccset is komolyan kell venni.

– Két hazai találkozóval kezdik a szezont, sok múlhat azon, miként jönnek ki az ETO és a Fehérvár elleni összecsapásból…

– Ha előre akarunk lépni, győzelmekre van szükség, főleg hazai pályán. Az ősz végén a DVTK és a ZTE elleni hazai bajnokinkat is elrontottuk, már csak ezért is hat pontot akarunk szerezni, fontos a jó kezdés.

– Egyet még áruljon el: milyen állapotban van a decemberben műtött térde? Húsz méterről hány szabadrúgást lőne be a klub kapusainak?

– Eddig sem volt olyan állapotban, hogy vállalkozhattam volna erre, a műtét után meg pláne nincs. Most is jegelem, lassan javulgatok, már tudok menni bot nélkül, de még sántikálok. Nincs mese, ki kell várni a gyógyulási időt.