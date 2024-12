Eppel Márton álma: győztes gól a kétszázadik bajnokin

– Tudja, hányadik NB I-es meccse lesz a vasárnapi, Ferencváros elleni találkozó?

– Nem. Mérföldkőhöz érek? – kérdezett vissza Eppel Márton, a Nyíregyháza Spartacus nyolcszoros válogatott támadója, aki eddig ötven gólt szerzett

az élvonalban.

– Nem is akármilyen mérföldkő lesz ez: kétszázadik alkalommal léphet pályára az élvonalban.

– Nem tudtam, hogy ilyen szép számhoz érek, az pedig külön öröm, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen játszom a kétszázadikat.

– Az elsőre emlékszik?

– Kétezerkilenc áprilisában az MTK színeiben éppen jelenlegi csapatom, a Nyíregyháza ellen léptem pályára. Garami József vezetőedző szavazott bizalmat nekem, Könyves Norberttel alkottuk a támadósort. Megbetegedés miatt dőltek ki csatárok a keretből, úgyhogy szinte a semmiből kaptam lehetőséget, nagyon örültem neki, az álmom vált valóra. És ha már Könyves Norbert: emlékszem, volt egy nagy lehetőségünk, ha passzol, akkor az üres kapuba lőhettem volna a labdát, de sajnos inkább cselezett. Ettől függetlenül nagy élmény volt tizenhét évesen játszani az NB I-ben, az MTK-nál már akkor is megadták a lehetőséget az akadémiáról kikerülő tehetségeknek.

– Ideahaza játszott az MTK-ban, Pakson, Dunaújvárosban, a Honvédban, Diósgyőrben és most Nyíregyházán. Kispesten bajnok és gólkirály lett: gondolom, az volt pályafutása legszebb időszaka.

– Teljes mértékben kiemelkedik a kispesti időszak, nemcsak itthon, de az egész pályafutásomat tekintve is. Nagyszerű csapatban játszottam, ki kell emelni a Marco Rossi vezette szakmai stábot, a játékostársakat, a klubot és nem utolsósorban a szurkolóinkat. Később visszatértem a Honvédba, ám a második időszak már nem volt olyan jó, mint az első. Szerettem az MTK-ban, Diósgyőrben, Pakson és Dunaújvárosban is játszani, ahogy most Nyíregyházán is nagyszerűen érzem magam. Minden időszaknak megvolt a szépsége, mindig kerestem az új kihívásokat, azért is váltottam gyakran csapatot, mert szükségem volt az új impulzusokra, az új közegre, az új emberekre. Egész pályafutásom alatt valami új kihívást kerestem. Például hiába voltam harminckét éves, szerettem volna még külföldön játszani, így akkor Lengyelországba szerződtem.

– Kalandos a pályaíve, hiszen Lengyelországon kívül légióskodott Hollandiában, Belgiumban és Kazahsztánban is.

– Tizennyolc évesen az MTK-tól Angliába kerültem, de elszakadt a keresztszalagom, így gyorsan visszatértem. Hollandia volt az első igazi külföldi állomásom, nagyon rövid időszakot töltöttem a NEC-nél, nem éreztem még készen magam. A kazahsztáni kaland életem egyik legjobb időszaka volt, és nem csak a futballt tekintve. Szerettem ott élni, jó focit játszottunk a Kajrat Almatival, minden adva volt a boldogsághoz. Egyedül a válogatottság hiányzott, azért jöttem el onnan, hogy vissza tudjak kerülni a nemzeti csapatba. A belgiumi időszak következett, kifejezetten erős bajnokságba kerültem, szép eredményeket elérő csapatok ellen léphettem pályára. Bernd Storck, korábbi magyar szövetség kapitány kérésére érkeztem a Cercle Bruges-be, csaknem tíz ponttal le voltunk maradva, ám végül bennmaradáshoz segítettem a klubot. A koronavírus-járvány kirobbanása után hazaigazoltam a Honvédba, utólag már tudom, hogy rossz döntés volt, jobb lett volna külföldön maradni, azonban ilyen az élet, nem mindig sikerül jó döntést hozni. Legutóbbi külföldi állomáshelyem Lengyelország volt, azzal a szándékkal igazoltam a Warta Poznanba, hogy ismét felépítsem magam. Előtte Diósgyőrben vezettük az NB II-es tabellát, abban bíztam, hogy sok gólt szerzek és feljutunk az élvonalba. Sajnos nem így lett, s habár segítettem, nem rúgtam annyi gólt, amennyit akartam, volt hiányérzetem. Ennek ellenére sikerült az Ekstraklasába szerződni, erős a lengyel bajnokság, jó élmény volt ott futballozni.

– Nyáron aztán Lengyelországból Nyíregyházára igazolt: jó döntés volt?

– Megszületett a második gyermekünk, stabil hátteret szerettem volna a családnak, majd jött a nyíregyházi lehetőség. Már akkor is örültem neki, most pedig elmondhatom, hogy kiváló döntést hoztam. Boldog vagyok, és az is fontos volt, hogy a kislányom a lengyel után magyar óvodába járjon, ez a helyzet jóval könnyebb neki is. Ami a Szparit illeti, habár újoncként a bennmaradás legfontosabb, sokkal több van bennünk, mint amit eddig nyújtottunk. Vagány csapatunk van, mindenki ellen győzelmi szándékkal lépünk pályára. Örülök, hogy a Nyíregyháza játékosa vagyok.

– Mit kíván a kétszázadik NB I-es meccsére?

– Győztes góllal kiegyeznék… Sokgólos meccsen győzzük le a Fradit, szolgáljuk ki és adjunk örömet szurkolóinknak. Örülök neki, hogy Nyíregyházán sokan járnak meccsre, vasárnap is telt ház lesz a Ferencváros ellen. Nem csak magam miatt vagyok boldog ezért, nagyszerű érzés, hogy a társaim is megtapasztalják a zsúfolt lelátós mérkőzések hangulatát. Valóban örülök, hogy jön a kétszázadik NB I-es bajnokim, ez pluszmotivációt ad, már csak azt szeretném, ha valóra válna a kívánságom.

